Τρίκαλα: Αρκούδα “κόβει” βόλτες σε χωριό (βίντεο)

Ανησυχία προκαλούν τα ολοένα και αυξανόμενα περιστατικά εμφάνισης άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές.

Μπροστά σε μια αρκούδα βρέθηκε κάτοικος του χωριού Κρανιά στα Τρίκαλα, την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό του.

Η αρκούδα νομίζοντας ότι είναι μόνη της... έκανε αμέριμνη βόλτα στα στενά του οικισμού.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, πρόλαβε και την τράβηξε βίντεο την ώρα που περπατούσε μέσα στους δρόμους του χωριού.

Ωστόσο, όταν το μεγαλόσωμο ζώο όταν αντιλήφθηκε ανθρώπινη παρουσία, άρχισε να τρέχει εκτός οικισμού.

Πηγή: trikalanews.gr

