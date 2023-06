Αθλητικά

ΝΒΑ: Οι Ντένβερ Νάγκετς πρωταθλητές για πρώτη φορά στην ιστορία τους

Οι «σβόλοι» έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και πήραν το δαχτυλίδι του πρωταθλήματος, με κορυφαίο τον MVP των τελικών Νίκολα Γιόκιτς.

Πρωταθλητές του ΝΒΑ για πρώτη φορά στην ιστορία τους στέφθηκαν οι Ντένβερ Νάγκετς. Οι «σβόλοι» με κορυφαίο τον MVP των τελικών Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος πέτυχε 28 πόντους, επικράτησαν στο Ντένβερ των Χιτ με 94-89 στο Game 5 της σειράς και με 4-1 νίκες πανηγύρισαν τον τίτλο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-24, 44-51, 70-71, 94-89

Ο Γιόκιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους (11/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/5 βολές) ενώ είχε επίσης 16 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ σε 42 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα ο «Τζόκερ» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που ήταν πρώτος πόντους (600), ριμπάουντ (269) και ασίστ (190) σε μία postseason. Από εκεί και πέρα 16 πόντους και 13 ριμπάουντ είχε ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ ενώ 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ πρόσθεσε ο Τζαμάλ Μάρεϊ.

Για τους Χιτ ο Τζίμι Μπάτλερ είχε 21 πόντους αλλά με 5/18 σουτ ενώ 20 πόντους και 12 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μπαμ Αντεμπάγιο.

ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ (Μάικ Μαλόουν): Πόρτερ 16 (1), Γκόρντον 4, Γιόκιτς 28 (1), Κάλντγουελ-Πόουπ 11 (1), Μάρει 14 (2), Γκριν 4, Μπρους Μπράουν 10, Κρίστιαν Μπράουν 7, Τζόρνταν

ΜΑΙΑΜΙ ΧΙΤ (Έρικ Σπόλστρα): Μπάτλερ 21 (2), Λοβ 3 (1), Αντεμπάγιο 20, Στρους 12 (1), Βίνσεντ 6, Λάουρι 12 (4), Μάρτιν 10, Ρόμπινσον 5 (1), Χάισμιθ, Ζέλερ

