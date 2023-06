Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στον ΑΝΤ1 για τα συμπτώματα και την έλλειψη φαρμάκων (βίντεο)

Τι λέει ο δημοσιογράφος για τον τρόπο που ανακάλυψε ότι νοσεί απο στρεπτόκοκκο. Οδηγίες του Γκίκα Μαγιορκίνη για παιδιά και ενήλικες.

Θετικός στον στρεπτόκοκκο διαγνώστηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ενός μηνύματος στα social media.

Ο δημοσιογράφος ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ώστε να ελεγχθούν και όσοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί του τις τελευταίες μέρες.

Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στη χώρα καθώς κατέληξε ένα 7χρονο αγόρι από στρεπτόκοκκο, το έκτο παιδί φέτος που φεύγει από τον συγκεκριμένο ιό, ενώ παιδιά από το περιβάλλον του έχουν διαγνωσθεί θετικά.

Η ανάρτησή του

«Είμαι θετικός στον στρεπτόκοκκο. Αν αγκαλιάσατε φιλιά, αγκαλιές τις τελευταίες 4-5 ημέρες και έχετε πυρετό ή πονόλαιμο, κάντε καλού κακού ένα strep test, είναι πανεύκολο. Λογικά σε δέκα ημέρες θα είμαι καλά. Αν όχι RIP», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στη δημοσίευσή του.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία ανέφερε πως έλαβε πολλά μηνύματα από φίλους του που νόμιζαν πως του έκανε πλάκες και αναρωτήθηκε πόσο χάλια πλάκες κάνει τελικά.

«Ευχαριστώ για τα περαστικά. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι πήρα πάνω από 100 μηνύματα που νόμιζαν ότι έκανα πλάκα για τον στρεπτόκοκκο. Μα τόσο χάλια πλάκες κάνω πχια;» έγραψε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Το πρωί της Τετάρτης μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στα συμπτώματα και στην κατάσταση του σήμερα, καθώς και στην φαρμακοποιό η οποία τον προέτρεψε να κάνει τεστ για τον στρεπτόκοκκο, αφού βγήκε αρνητικό το τεστ για τον κορονοϊό, ενώ επεσήμανε ότι δυσκολεύτηκε να βρει αντιβίωση στα φαρμακεία.

Αναλυτικές οδηγίες για παιδιά και ενήλικες, σχετικά με τα συμπτώματα, την διάγνωση και την αντιμετώπιση του στρεπτόκοκκου έδωσε, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης:

