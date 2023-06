Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος – Μαγιορκίνης: Αυξημένη η μεταδοτικότητα φέτος

Ο καθηγητής μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για τον στρεπτόκοκκο, που φαίνεται πως εξαπλώνεται περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια.

«Σημαντικά αυξημένη, συγκριτικά με τα τελευταία χρόνια», είναι η μεταδοτικότητα του στρεπτόκοκκου, όπως παραδέχθηκε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο καθηγητής, αν και σημείωσε πως δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια αυτής της αύξησης, είπε πως «είτε το στέλεχος είναι πιο δυνατό είτε γίναμε πιο ευαίσθητοι λόγω του εγκλεισμού».

Εξήγησε πως, δεν πρόκειται για βαρύτερη νόσηση, όμως υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που την κάνουν βαρύτερη για ορισμένα άτομα, (παιδιά και ενήλικες), όπως η προδιάθεση ή το ασθενές ανοσοποιητικό.

Ο καθηγητής ξεκαθάρισε ότι, η βέλτιστη αντιμετώπιση είναι η αντιβίωση, ενώ η ασθένεια μπορεί να δώσει βαριά εικόνα, με υψηλό πυρετό, μέσα σε μία με δύο ημέρες.

