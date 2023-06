Αθλητικά

ΝΒΑ – Ντένβερ: Με αίμα βάφτηκαν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, με 3 εξ αυτών να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο κέντρο του Ντένβερ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, αφού οι φίλαθλοι του μπάσκετ ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση από τους Νάγκετς του πρώτου πρωταθλήματος NBA στην ιστορία τους, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ένας ύποπτος, ο οποίος ήταν μεταξύ των τραυματιών, τέθηκε υπό κράτηση μετά τους πυροβολισμούς, οι οποίοι άφησαν τρεις ανθρώπους σε κρίσιμη κατάσταση, όπως γνωστοποίησε η αστυνομία του Ντένβερ σε σειρά «τιτιβισμάτων» στο Twitter. Τα άλλα θύματα, συμπεριλαμβανομένου του υπόπτου, πιστεύεται ότι έχουν υποστεί τραύματα που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία του Ντένβερ ανακοίνωσε ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από μια συμπλοκή με αρκετά άτομα, ωστόσο πρόσθεσε πως η έρευνα για το συμβάν βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και πως συνεχίζεται. Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα περίπου ένα μίλι (1,6 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά της "Ball Arena" του Ντένβερ, όπου οι Νάγκετς επιβλήθηκαν 94-89 των Μαϊάμι Χιτ και με 4-1 νίκες πανηγύρισαν το πρώτο πρωτάθλημα στην 47χρονη ιστορία του οργανισμού.

