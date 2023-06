Κοινωνία

Λούνα Παρκ λειτουργούσε 17 χρόνια χωρίς άδεια

Χωρίς άδεια λειτουργούσε από το 2006 ένα λούνα παρκ. Τα ευρήματα της έρευνας.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε αυτεπάγγελτα Εντολή Ελέγχου της νομιμότητας αδειοδότησης και λειτουργίας δραστηριότητας Λούνα Παρκ, όταν κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής διερεύνησης καταγγελίας που αφορούσε στο Λούνα Παρκ, διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί βάσει άδειας λειτουργίας που είχε χορηγηθεί το 2006, η χρονική ισχύς της οποίας έχει λήξει.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, η ύπαρξη νόμιμων κατοικιών σε αποστάσεις μικρότερες των 150 μ. (εφαπτόμενες στο Λούνα Παρκ και σε απόσταση έως 14 μ.) και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 7034/1298/2000 ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση λειτουργίας δραστηριότητας Λούνα Παρκ από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (πρώτη και δευτερεύουσα) δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 μ., καθιστά σαφές πως μετά τη λήξη ισχύος της τότε άδειας λειτουργίας της το 2001, αυτή δεν μπορούσε να ανανεωθεί, πολλώ δε μάλλον να της χορηγηθεί νέα. Η επιχείρηση Λούνα Παρκ, επί μία περίπου πενταετία, από το 2001 έως το 2006 λειτούργησε άνευ νόμιμης άδειας λειτουργίας εν μέσω προστριβών με τους περιοίκους, καταγγελιών, διοικητικών κωλυσιεργιών και δικαστικών διενέξεων. Επιπλέον δε, το 2002, το ΣτΕ είχε κρίνει και απορρίψει την αναστολή εκτέλεσης της διακοπής λειτουργίας της, και η σφράγισή της ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, από το τότε Γραφείο Υπουργού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, το πρώην Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και τη Νομαρχία Αθηνών-Πειραιώς. Καίτοι των προαναφερόμενων, το 2006 ο Δήμος προχώρησε μη νόμιμα στη χορήγηση της ελεγχόμενης άδειας λειτουργίας.

Στις 20-07-2011, αρμόδιο αστυνομικό όργανο διαπίστωσε ότι το Λούνα Παρκ λειτουργούσε άνευ αδείας αρμόδιας Αρχής καθώς η ισχύς της άδειας του 2006 είχε λήξει. Έκτοτε και έως τον Απρίλιο του 2022, για 11 χρόνια, η επιχείρηση λειτουργούσε βάσει απόφασης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης σφράγισης της, παρά τις λοιπές παραβάσεις των όρων της άδειας που είχαν διαπιστωθεί από Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Από την δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών, τον Απρίλιο του 2022 και ως την αυτεπάγγελτη έναρξη του ελέγχου της ΕΑΔ, το Λούνα Παρκ λειτουργούσε μη νόμιμα, καθώς πρώτον δε διέθετε άδεια λειτουργίας εν ισχύ και δεύτερον λειτουργούσε έως τότε βάσει της προμνησθείσας απόφασης αναστολής εκτέλεσης της σφράγισής του η οποία ίσχυε έως την έκδοση της απόφασης του Εφετείου. Ως εκ τούτου εξέλιπε νόμιμος λόγος λειτουργίας του και ο Δήμος όφειλε να προχωρήσει στην οριστική διακοπή λειτουργίας του.

Η αρχική θέση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Δήμου ήταν ότι η άδεια λειτουργίας του Λούνα Παρκ ήταν αορίστου χρόνου, παρά το ότι η αόριστη ισχύς δεν προβλεπόταν σε καμία διάταξη νόμου του προϋφιστάμενου πλαισίου αδειοδότησης δραστηριότητας Λούνα Παρκ. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η άποψη της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Δήμου άλλαξε, αναγνωρίζοντας ότι η άδεια του 2006 δεν τελεί σε ισχύ, όπως είχε επισημανθεί εξ αρχής από το κλιμάκιο ελέγχου. Επιπλέον, το κλιμάκιο ελέγχου ζήτησε τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου και τη διενέργεια αυτοψίας από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών. Οι Υπηρεσίες του Δήμου διαπίστωσαν, μεταξύ άλλων, ασυμφωνία μεταξύ των αδειοδοτούμενων και των ευρεθέντων στο χώρο ψυχαγωγικών παιχνιδιών καθώς και διαφοροποιήσεις σε κτίσματα, μεγέθη, διαδρόμους, κιγκλιδώματα από τα κατατιθέμενα σχέδια για την έκδοση της εν λόγω άδειας. Επίσης η επιχείρηση καταλαμβάνει έκταση που είναι χαρακτηρισμένη ως δρόμος (ρυμοτομούμενο τμήμα της ιδιοκτησίας). Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, μετά από σχετική αυτοψία, προχώρησε στην ανάκληση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας της επιχείρησης και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο για τις παραβάσεις.

Διαρκούντος του ελέγχου, στις 16-05-2023, πραγματοποιήθηκε εν τέλει η σφράγιση της επιχείρησης, ενώ είχε προηγηθεί και η απορριπτική απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών περί χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης της απόφασης σφράγισής της.

