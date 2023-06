Πολιτισμός

Πέθανε η Ήρα Φελουκατζή

Θλίψη για το θάνατο της δημοσιογράφου, Ήρας Φελουκατζή. Το "αντίο" της ΕΣΗΕΑ.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η δημοσιογράφος Ήρα Φελουκατζή, η οποία για δεκαετίες ήταν ανταποκρίτρια εφημερίδων, περιοδικών και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στο Παρίσι.

Η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατο της γνωστής δημοσιογράφου Ηρας Φελουκατζή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με λύπη ανακοινώνει την απώλεια της Αργυρούς (Ήρας) Φελουκατζή η οποία «έφυγε» την Τρίτη από τη ζωή.

Η Ήρα Φελουκατζή γεννήθηκε στη Σάμο το 1943. Τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1965 με ρεπορτάζ στα περιοδικά «Φαντασία», «Ελληνίδα», «Μόδα», «Εργόχειρον», «Γυναίκα και Coctail», ενώ το 1966 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου σπούδασε Δημοσιογραφία. Το 1968 άρχισε να εργάζεται ως ανταποκρίτρια της εφημερίδας «Απογευματινή», ενώ στη συνέχεια έδινε ανταποκρίσεις για τις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ», «ΤΟ ΒΗΜΑ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», το περιοδικό «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», την «ΕΡΤ 2» και το «MEGA CHANNEL».

Επίσης, υπήρξε συνεργάτης των γαλλικών ΜΜΕ «Matin», «Nouvel Observateur», «Canard Enchine», «L’Aurore», «Journal du Dimanche», «TF1», «France 3», «RTL», «Radio RMC» κ.α.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφία υπήρξε ποιήτρια και μυθιστοριογράφος. Η Ήρα Φελουκατζή συμμετείχε στο κίνημα των Γάλλων ποιητών διοργανώνοντας λογοτεχνικές εκδηλώσεις στο Παρίσι αλλά και εκδηλώσεις που πρόβαλαν τη διεθνή ποίηση και τον διάλογο των δημιουργών πέρα από τα σύνορα. Το βιβλίο της «Η Υπέρβαση –Εσωτερικό ταξίδι προς το φως» είναι το πρώτο μυθιστόρημα που έγραψε στη γαλλική γλώσσα και κυκλοφόρησε, εκτός από τη Γαλλία, στον Καναδά και σε πολλές γαλλόφωνες χώρες.

Η Ήρα Φελουκατζή υπήρξε μια αξιόλογη συνάδελφος που έχαιρε γενικής αναγνώρισης. Η επαγγελματική της επάρκεια την οδήγησε στο να έχει συνεργασίες και με πλήθος γαλλικών ΜΜΕ, ενώ με την κοινωνική και την πολιτιστική της δράση άφησε έντονο αποτύπωμα στο Παρίσι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται θερμά τους οικείους της και αποχαιρετά την εκλεκτή δημοσιογράφο που τίμησε το επάγγελμά μας.

Η κηδεία και η αποτέφρωση της Ήρας Φελουκατζή θα γίνουν στο Παρίσι.

