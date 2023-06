Κόσμος

Κολωνία: Αποζημίωση σε θύμα παιδεραστή ιερέα μετά από 30 χρόνια

Ιστορική μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση του δικαστηρίου, που αποζημιώνει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.

Η αρχιεπισκοπή της Κολωνίας καταδικάστηκε σήμερα να καταβάλει αποζημίωση ύψους 300.000 ευρώ σε έναν άνδρα που έπεσε κατ’ επανάληψη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από έναν ιερέα, τη δεκαετία του 1970.

Το θύμα, ηλικίας 62 ετών σήμερα, είχε υποστεί περισσότερες από 300 σεξουαλικές επιθέσεις από έναν ιερέα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Το δικαστήριο της Κολωνίας (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) καταδίκασε την αρχιεπισκοπή στην οποία υπαγόταν ο ιερέας να καταβάλει στο θύμα 300.000 ευρώ και να αναλάβει τα έξοδα ενδεχόμενων μελλοντικών θεραπειών του για τις πιθανές ψυχολογικές επιπτώσεις.

Το θύμα ζητούσε αποζημίωση 750.000 ευρώ.

Η αρχιεπισκοπή, που δεν αμφισβητούσε τα γεγονότα και δεν επιχείρησε να επικαλεστεί την παραγραφή των αδικημάτων, μπορεί να ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Η απόφαση αυτή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αποζημιώνονται τα θύματα επιθέσεων με δράστες ιερείς. Μέχρι σήμερα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αποζημίωνε θύματα σεξουαλικών επιθέσεων από ιερείς μόνο κατόπιν προσφυγής της ανεξάρτητης Επιτροπής Υπηρεσιών Αναγνώρισης (UKA) που εδρεύει στη Βόννη. Τα θύματα παιδεραστών ιερέων έχουν λάβει συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με μια πανεπιστημιακή έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα το 2018, 3.677 παιδιά έπεσαν θύματα σεξουαλικών επιθέσεων από μέλη του κλήρου στη Γερμανία μεταξύ 1946-2014. Οι ερευνητές δεν είχαν πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων πιστεύεται ότι είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.

Όλες οι επισκοπές έχουν ξεκινήσει ανεξάρτητες έρευνες για να ρίξουν περισσότερο φως σε αυτές τις υποθέσεις.

