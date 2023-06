Πολιτική

Εκλογές – Τσίπρας: Ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον Τουρισμό και οι αλλαγές στα εργασιακά και τις επενδύσεις. Το σχόλιο για τη μειονότητα της Θράκης.

-

Την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό που αποτελεί την «ατμομηχανή της οικονομίας» της χώρας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματός του στο Ηράκλειο Κρήτης για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δεν αξιοποίησε τις δημοσιονομικές δυνατότητες της περασμένης τετραετίας και άφησε τον ελληνικό τουρισμό στον αυτόματο πιλότο.

Αποτέλεσμα της επιλογής της προηγούμενης κυβέρνησης είπε ο κ. Τσίπρας είναι «ο ελληνικός τουρισμός σήμερα να παρουσιάζει ουσιαστικές δομικές ελλείψεις, ως προς τις υποδομές, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, το θεσμικό πλαίσιο, που τον καθιστούν ολοένα και πιο αδύναμο παίκτη σε μία όλο και πιο ανταγωνιστική και σύνθετη διεθνή αγορά και «έρμαιο» των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων».

Αναλύοντας το τουριστικό προιόν στην Ελλάδα είπε ότι χαρακτηριστικό του αποτελεί η τριπλή συγκέντρωση:

Θεματική συγκέντρωση , γύρω από το κυρίαρχο προϊόν «ήλιος και θάλασσα»,

Γεωγραφική συγκέντρωση, κατά μήκος της παράκτιας ζώνης και

Χρονική συγκέντρωση, στους θερινούς μήνες.

Στο πλαίσιο μιας άλλης εθνικής στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό υπογράμμισε: «οι αποφάσεις και οι στρατηγικές για τα αναπτυξιακά μοντέλα, τόσο συνολικά όσο και ειδικότερα στον τουριστικό κλάδο, δεν μπορεί να εκπονούνται ερήμην των ανθρώπων του: των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και των εργαζόμενων που με την καθημερινή τους προσπάθεια κρατάνε τη χώρα και τον κλάδο τους όρθιους. Εμείς βλέπουμε τουρισμός ως ένα όχημα μέσα από το οποίο μπορούμε να προωθήσουμε τον συνολικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας στην κατεύθυνση της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης, προϋποθέτει τη διασύνδεση του τουρισμού με άλλους κρίσιμους τομείς για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας: τη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία, την μεταποίηση, τον πολιτισμό, και τις ανανεώσιμες πηγές και πρόσθεσε: «Πεποίθησή μας είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι σήμερα σε θέση να κάνει το άλμα προς ένα πράσινο παραγωγικό μοντέλο. Σε αυτή τη νέα εθνική στρατηγική εντάσσεται και το σχέδιό μας για ασφαλείς και πράσινες μεταφορές και υποδομές. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα σύγχρονο δίκτυο υποδομών. Υποδομές ύδρευσης, Βιολογικούς καθαρισμούς, Οδικούς άξονες, υδατοδρόμια, σύγχρονα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, Υποδομές υγείας για επαρκή υγειονομική κάλυψη στις τουριστικές περιοχές, ώστε η Πολιτεία να εγγυάται την ασφάλεια σε πολίτες και επισκέπτες. Τα παραδείγματα και εδώ είναι πολλά, αλλά μιας και ήμαστε στην Κρήτη θα αναφέρω μόνο το όραμα για την δημιουργία ενός μέσου σταθερής τροχιάς που θα διασυνδέει αρχικά το νέο αεροδρόμιο Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου».

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι οι στόχοι για την ανάπτυξη και την διαφοροποίηση του τουριστικού προιόντος και η διασύνδεσή του με άλλους κλάδους «δεν μπορούν να υπηρετηθούν από μια κυβέρνηση που βασικός της προσανατολισμός είναι να συνεχίσει το έργο των ιδιωτικοποιήσεων στις μεταφορές που δεν ολοκληρώθηκαν τα χρόνια των μνημονίων». Εξήγησε ότι «η αντίθεσή μας στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι αποτέλεσμα ιδεοληψίας αλλά ανάλυσης κόστους οφέλους για τη κοινωνία» και έφερε σαν παράδειγμα τον λιμένα Ηρακλείου «που μόλις χθες ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πώληση του 67% των μετοχών του. Αυτή η εξέλιξη αντικειμενικά θα αυξήσει το κόστος μετακίνησης στο νησί και θα αυξήσει και το κόστος των πρώτων υλών. Αύξηση που αναπόφευκτα θα μετακυλιθεί στην ίδια την τουριστική οικονομία του νησιού κάνοντας της λιγότερο ανταγωνιστική στην διεθνή αγορά».

Αναφέρθηκε στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις λέγοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ως ισότιμους και πολύτιμους εταίρους στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής αλλά και συνολικά στην εκπόνηση ενός Νέου Παραγωγικού Υποδείγματος για τη χώρα. Θέλουμε περισσότερο σύγχρονες, καινοτόμες και δυνατές ΜμΕ οι οποίες να είναι βιώσιμες και να προσφέρουν σταθερές και καλές θέσεις εργασίας. Για εμάς οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες δεν συνιστούν «πρόβλημα» για την ελληνική οικονομία - όπως έχει υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία - αλλά κεντρικό πυλώνα της λύσης του ευρύτερου ζητήματος που μας απασχολεί και αφορά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας».

Ακολούθως ανέφερε τα συγκεκριμένα και κοστολογημένα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ:

Λύσης στο θέμα του ιδιωτικού χρέους. Με προστασία 1ης κατοικίας, της επαγγελματικής έδρας, τη νομοθέτηση νέου πτωχευτικού κώδικα.

Μείωσης των φορολογικών βαρών, με κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και αφορολόγητο για όλους στα 10000 ευρώ.

Μείωσης του κόστους παραγωγής και του ενεργειακού κόστους, μέσω μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα και χρηματοδότησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αυτοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδότηση, με ανακατεύθυνση των ευρωπαϊκών πόρων και ιδίως των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «με τον ίδιο στόχο προβλέπουμε τη θεσμοθέτηση:

Ταμείου Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών, για την χρηματοδότησή τους με κεφάλαιο κίνησης, μικροπιστώσεις, εμπορικές και αγροτικές πιστώσεις, leasing και factoring.

Δομή στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Υπουργείο Οικονομίας με τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων και των Ενώσεων τους, για την υποστήριξή τους οριζόντια και εξατομικευμένα, αλλά και για την προώθηση συνεργειών και clusters, με στόχο την ενδυνάμωσή τους, την αλλαγή παραγωγικής κλίμακας και δυνατοτήτων.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι το πρόβλημα είναι το «στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο προωθούν η ΝΔ και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ένα μοντέλο ανάπτυξης που καταδικάζει τις ΜμΕ στο περιθώριο και επιδιώκει την εξαφάνισή τους. Οι μακροχρόνιες προοπτικές της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα θα κριθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα».

Αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης που όπως είπε αποτελεί ιστορική ευκαιρία καθώς η κατανομή των πόρων του δίνει προοπτική ανάταξης του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας και κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «περιορίζεται στην μετατροπή του Ταμείου σε μηχανισμό περαιτέρω ενίσχυσης των λίγων και ισχυρών. Εμείς, αντίθετα, προτείνουμε την ανακατανομή των πόρων με τρόπο δίκαιο και στοχευμένο, τη διάχυσή τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους κλάδους, φορείς και επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίσουμε την μακροπρόθεσμη ευημερία του συνόλου της ελληνικής οικονομίας, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τον υγιή ανταγωνισμό».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι αυτό είναι ένα από τα κομβικά διλήμματα των επόμενων εκλογών και απηύθυνε πρόσκληση «τόσο στους εκπροσώπους της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όσο και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στον τουρισμό».

Ακολούθως περιέγραψε με μελανά χρώματα την πραγματικότητα πίσω από την βιτρίνα του τουρισμού «με εξοντωτικά ωράρια, άθλιες συνθήκες εργασίας, ανασφάλεια και επισφάλεια, περιστατικά εργοδοτικής αυθαιρεσίας και παραβίασης της όποιας εργατικής νομοθεσίας» για να προσθέσει: «Οι άνθρωποι που παράγουν τον πλούτο, αξίζουν μία καλύτερη ζωή. Και είμαστε περήφανοι ότι στα χρόνια της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ νομοθετήσαμε με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα, επιβάλλαμε ελέγχους και αναγεννήσαμε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καταργήσαμε τον υποκατώτατο και αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, προασπίσαμε και διασφαλίσαμε τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».

Συνεχίζοντας είπε ότι «Στόχος μας είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ένα δίκαιο και παραγωγικό μοντέλο. Που θα επιτρέπει από τη μία την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και από την άλλη την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτές. Όταν σε έναν κλάδο ή σε μια περιοχή λειτουργούν επιχειρήσεις με άθλιες εργασιακές σχέσεις, που εκμεταλλεύονται και υπο-αμοίβουν τους εργαζόμενούς τους, δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι σε όλους εσάς, που γνωρίζετε πως μια υγιής αγορά που λειτουργεί με κανόνες συνεπάγεται αυξημένη παραγωγικότητα και χαμηλότερο turnover των εργαζομένων. Συνεπάγεται, δηλαδή, ευημερία για όλους.

'Ασκησε κριτική στην ΝΔ λέγοντας ότι «κάνει πράξη το πρόγραμμά της για τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, την περιθωριοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση των λίγων και ισχυρών, την υποτίμηση της εργασίας, τη μετατροπή της χώρας μας σε μία χώρα ‘φτηνής ανάπτυξης'. Αντιστικτικά, υπογράμμισε: «Εμείς το λέμε ξεκάθαρα: Δεν θέλουμε «φτηνή ανάπτυξη. Θέλουμε ανάπτυξη στην υπηρεσία του λαού και του τόπου. Θέλουμε ανάπτυξη με κανόνες. Θέλουμε ανάπτυξη και ένα παραγωγικό μοντέλο που θα θωρακίζει την ελληνική οικονομία και θα εξασφαλίζει την ευημερία όλων των πολιτών.

Θέλουμε δίκαιη κοινωνία και ευημερία για όλους. Και για αυτό χρειάζεται σχέδιο, πολιτική βούληση για ένα ισχυρό και σύγχρονο αναπτυξιακό κράτος.

Υψώστε φραγμό στην αλαζονεία της εξουσίας, ενισχύστε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Για «κρεσέντο αλαζονείας και εκβιασμών» κατηγόρησε την ΝΔ από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τις δηλώσεις των στελεχών για την μουσουλμανική μειονότητα.

Αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη λέγοντας: «Το μήνυμα της συμπατριώτισσάς σας δεν απευθυνόταν μόνο στην μουσουλμανική μειονότητα, αλλά σε κάθε κοινωνική ομάδα, που θα έχει άλλη βούληση από την παντοδύναμη βούληση του κόμματος και της οικογένειας. Το μήνυμα που εκπέμπουν είναι ξεκάθαρο: Όποια κοινωνική ομάδα, όποιος παραγωγικός κλάδος τολμά να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον, μια δικαιότερη κατανομή του πλούτου που παράγει αυτή η χώρα, θα περάσει δύσκολα, θα αντιμετωπίζεται ως «πρόβλημα», ως εσωτερικός εχθρός».

Ακολούθως απηύθυνε έκκληση «σε όλες και όλους ανεξάρτητα από κομματικές προτιμήσεις και επιλογές: Υψώστε φραγμό στην αλαζονεία της εξουσίας, ενισχύστε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πάρτε στα χέρια σας την υπόθεση της ανατροπής των συσχετισμών. Να γεμίσουμε τον χάρτη με νομούς στο χρώμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να γεμίσουμε τον χάρτη με το μόνο χρώμα που ενοχλεί την αλαζονεία την έπαρση της Δεξιάς».

Ειδήσεις σήμερα:

Λούνα Παρκ λειτουργούσε 17 χρόνια χωρίς άδεια

Στρεπτόκοκκος: Θετικά επτά παιδιά από το περιβάλλον του 7χρονου

Κολωνία: Αποζημίωση σε θύμα παιδεραστή ιερέα μετά από 30 χρόνια