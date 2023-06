Life

Κορινθία: Σκύλος κοιμάται στον τάφο του νεκρού ιδιοκτήτη του (βίντεο)

Ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου, δεν τον εγκαταλείπει ούτε μετά τον θάνατό του .

Ενα όμορφο σκυλάκι, κοιμάται, στον τάφο του ανθρώπου που τον μεγάλωσε και έφυγε από τη ζωή πριν από έναν μήνα.

Συγκίνηση προκαλεί η εικόνα του σκύλου που παραμένει δίπλα στον τάφο του ηλικιωμένου, στο κοιμητήριο Χιλιομοδίου του Δήμου Κορινθίων. Κλαίει για τον χαμό του και κοιμάται στον τάφο του. Όπως αποδεικνύεται, η αφοσίωση και η ανιδιοτελής αγάπη ενός ζώου και συγκεκριμένα ενός σκύλου, ξεπερνά τα όρια της ζωής και του θανάτου.

Στο μικρό σκυλάκι, που δεν φεύγει από το νεκροταφείο, δίνουν τροφή και νερό οι κάτοικοι του χωριού.

Δείτε τι δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Μπίτζιος και η γυναίκα που καθαρίζει το κοιμητήριο.

Πηγή: korinthostv

