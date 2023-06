Αθλητικά

EURO 2024: Ο Δουβίκας στη θέση του Ιωαννίδη

“Αναγκαστική αλλαγή” στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας έκανε ο Πογέτ. Πότε ξεκινούν οι αγώνες για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Το πρόβλημα που προέκυψε με τον Φώτη Ιωαννίδη στην προπόνηση της Τρίτης της Εθνικής ομάδας αποδείχθηκε πως ήταν σε βαθμό τέτοιο ώστε να στερήσει την παρουσία τού Έλληνα επιθετικού στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα από τους δύο πρώτους αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024.

Ο διεθνής φορ του Παναθηναϊκού αναγκάστηκε να αποχωρήσει χωρίς να ολοκληρώσει το πρόγραμμα επειδή είχε ενοχλήσεις στο ισχίο. Αμέσως ύστερα υποβλήθηκε σε απεικονιστική εξέταση. Το αποτέλεσμα δεν έγινε γνωστό (έως τώρα) αλλά κατέστησε σαφές ότι ο Γκουστάβο Πογέτ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του.

Η «γαλανόλευκη» ξεκινά την Παρασκευή απέναντι στην Ιρλανδία (16/6, 21:45), στην OPAP Arena και θα συνεχίσει τρεις ημέρες αργότερα (19/6) παίζοντας στο Σταντ ντε Φρανς με τη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, Γαλλία, στο πλαίσιο του Β΄ ομίλου.

Ο χρόνος δεν επαρκούσε για τον Ιωαννίδη και ο ομοσπονδιακός προπονητής αποφάσισε να καλέσει στη θέση του τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο εφετινό ολλανδικό πρωτάθλημα (Eredivisie) με 19 γκολ, παίζοντας για την Ουτρέχτη.

Ο Δουβίκας θα ενσωματωθεί την Τετάρτη στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας.





