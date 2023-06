Μεσσηνία

Πύλος: Ναυάγιο σκάφους με άγνωστο αριθμό επιβατών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων στο αλιευτικό, οι οποίοι αρχικώς αρνήθηκαν την ελληνική βοήθεια.

-

Σε εξέλιξη είναι από την νύχτα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ευρεία επιχείρηση διάσωσης αδιευκρίνιστου μέχρι στιγμής αριθμού αλλοδαπών, μετά από ανατροπή αλιευτικού σκάφους σε διεθνή ύδατα, 47 ναυτικά μίλια, νοτιοδυτικά της Πύλου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 1 παραπλέον πλοίο του Λιμενικού Σώματος και τρία παραπλέοντα σκάφη, τα οποία είναι ήδη στο σημείο.

Σπεύδουν επίσης, ένα ναυαγοσωστικό, ένα πλοίο του Λιμενικού Σώματος, μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ακόμη τρία παραπλέοντα πλοία.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, πάνω από 80 άνθρωποι περισυνελέγησαν από την θαλάσσια περιοχή 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου, στα διεθνή ύδατα.

Το αλιευτικό σκάφος είχε αποπλεύσει κατά τις πρώτες πληροφορίες των αρχών από το Τομπρούκ (Λιβύη)· οι ελληνικές αρχές ειδοποιήθηκαν από τις ιταλικές.

Οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Καλαμάτα.