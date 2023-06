Κοινωνία

Παιδόφιλος - Πατέρας 14χρονης: ο 63χρονος έχει 30 χρόνια δράσης! Σημάδεψε την ψυχή του παιδιού μου (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για τον τρόπο που παγιδεύτηκε ο άνδρας που έστειλε πορνογραφικό υλικό στην ανήλικη και ήθελε να κάνει σεξ μαζί της. Τι ζητάει για το ισχύον νομικό πλαίσιο.

«Ευτυχώς δεν αφέθηκε ελεύθερος (ενν. δεν διέφυγε από το «ραντεβού στην Ομόνοια»), γιατί τον είχα για τα καλά… του έδωσα μέρες να έχει στο νοσοκομείο», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πατέρας της 14χρονης, που παγίδεψε τον 63χρονο παιδόφιλο.

Όπως είπε για τον 63χρονο, «ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας», ενώ τόνισε ότι «Είναι δύο τα κορίτσια, έστελνε μηνύματα και σε μια φίλη της κόρης μου και στην κόρη μου».

«Είμαι ο καλύτερος φίλος της κόρης μου και είναι η καλύτερη μου φίλη. Είδα την κόρη μου να δακρύζει μια φορά όταν την βάφτιζα και μια την Παρασκευή», είπε ο πατέρας της ανήλικης, λέγοντας ότι ο άνδρας έστειλε στο παιδί του φωτογραφικό υλικό δικό του και από ερωτικές ταινίες.

Αφού ανέφερε ότι η γυναίκα του προσποιήθηκε πως είναι η κόρη τους και έκλεισε ραντεβού μαζί του, στην Ομόνοια, είπε ότι εκεί ο 63χρονος έπεσε στην παγίδα, ενώ αναφερόμενος εμμέσως στο βίντεο με τον 63χρονο να έχει αίματα στο στόμα και να δέχεται χτυπήματα από διερχόμενους, ο πατέρας του κοριτσιού είπε «Δεν μίλησα καθόλου. Δεν διατηρείς την ψυχραιμία σου, δεν διατηρείς τίποτα. Η ζωή μας όλη είναι τα παιδιά μας. Μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος. Ο κόσμος είναι εξοργισμένος με τέτοια περιστατικά που αφορούν την οικογένεια».

Όπως επεσήμανε, «είναι επιβεβλημένο να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Έρχεται ένας όταν πάω το παιδί μου στις κούνιες, πιάνει τον πωπό του και πάει στον Εισαγγελέα και μετά πάει σπίτι του. Δεν «πάει» έτσι. Στην κόρη μου διαπράχθηκε αδίκημα στην ψυχή της», επεσήμανε ο πατέρας, ο οποίος με αφορμή και την παλιά καταδίκη του 63χρονου για βιασμό είπε «Είναι 63 χρόνων, πιστεύω ότι έχει 30 χρόνια δράσης!».

Καταγγελία: Επιτέθηκε σε κορίτσι στην μέση του δρόμου

Οπως αναφέρει στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ένας κάτοικος στην παλιά γειτονιά του, στα Πετράλωνα, ο 63χρονος σήμερα άνδρας είχε επιτεθεί στην μέση του δρόμου σε ένα κορίτσι, ηλικίας το πολύ 18 ετών.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1, «ήταν πριν από χρόνια, στις 6 το πρωί, όταν τον είδα να έχει ακινητοποιήσει, στην μέση του δρόμου, ένα νεαρό κορίτσι. Της έκανε επίθεση, χίμηξε πάνω του σαν ζώο. Φώναζε βοήθεια το κορίτσι και έτρεξα κοντά του».

«Τον άρπαξα από τον λαιμό και του λέω “ρε διάολο, τι κάνεις εκεί” και έφυγε», όπως περιέγραψε ο άνδρας, εξιστορώντας ότι η παρέμβαση του ήταν καταλυτική για την σωτηρία του κοριτσιου.









