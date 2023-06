Αθλητικά

Γαλατάσαραϊ: “Δίνει τα χέρια” με τον Μούσα Ντεμπελέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του με τη Λιόν, ο Μούσα Ντεμπελέ, φαίνεται πως πηγαίνει στην Τουρκία.

-

Η Γαλατάσαραϊ ολοκλήρωσε τις επαφές για την απόκτηση του 26χρονου Γάλλου επιθετικού της Λιόν, Μούσα Ντεμπελέ.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ η Γαλατά έχει δώσει τα χέρια με τον Ντεμπελέ, ο οποίος στο τέλος του μήνα θα μείνει ελεύθερος καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τη Λιόν.

Τη φετινή σεζόν, ο 26χρονος Γάλλος επιθετικός κατέγραψε 28 συμμετοχές με 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «λιονέ», ενώ παλιότερα έχει αγωνιστεί σε Ατλέτικο Μαδρίτης, Φούλαμ και Σέλτικ.

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδόφιλος - Πατέρας 14χρονης: ο 63χρονος έχει 30 χρόνια δράσης! Σημάδεψε την ψυχή του παιδιού μου (βίντεο)

ΑΑΔΕ - Χρέη: Μειώνονται τα νέα φέσια στην Εφορία

Τροχαίο – Βουλιαγμένης: Μηχανή παρέσυρε ηλικιωμένη