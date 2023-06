Life

“Καλημέρα Ελλάδα” - Παπαδάκης: “στριπτίζ”… συμπαράστασης σε Τούρκο δημοσιογράφο (βίντεο)

Ο Γιώργος Παπαδάκης βγαίνει συχνά “έξω από τα ρούχα του”, σήμερα όμως άρχισε να βγάζει ο ίδιος τα ρούχα του στον “τηλεοπτικό αέρα” του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Παπαδάκης θέλησε να επιδείξει έμπρακτη αλληλεγγύη σε Τούρκο συνάδελφο του, που για να εισακουστεί από τους πολιτικούς ταγούς της Τουρκίας προσπάθησε να προκαλέσει, βγάζοντας τα ρούχα του σε ζωντανή μετάδοση, στον «τηλεοπτικό αέρα» τουρκικού καναλιού.

«Ας μας ακούσει η κυβέρνηση, ας μας ακούσει η αντιπολίτευση. Το κάνω αυτό για την Αντιόχεια, ίσως ακούσουν τη φωνή μας, γιατί δεν την άκουσαν», είπε ο παρουσιαστής.

Η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου μετέδωσε την είδηση, στον ΑΝΤ1 προβάλλονταν τα πλάνα από το γδύσιμο του Τούρκου δημοσιογράφου και αίφνης ο Γιώργος Παπαδάκης σηκώνεται από την καρέκλα του, πετάει το ακουστικό που τον εμπόδιζε να βγάλει το σακάκι του και αρχίζει να ξεκουμπώνει τα κουμπιά του πουκαμίσου του, προσπαθώντας να μιμηθεί τον Τούρκο παρουσιαστή.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1:

