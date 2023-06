Παράξενα

Αμαλιάδα: Οχιά κουλουριάστηκε σε σχοινί απλώματος (εικόνες)

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκε ένας άνδρας το μεσημέρι της Τρίτης.

Κάτοικος της Αμαλιάδας βρέθηκε μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα, όταν είδε μία οχιά κουλουριασμένη στο σχοινί που απλώνει τα ρούχα του!

Μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς» τόνισε ότι φέτος υπάρχει πρόβλημα με τα φίδια στην περιοχή και ήταν αρκετά αναστατωμένος καθώς στο διπλανό σπίτι είναι μια οικογένεια με δύο μικρά κοριτσάκια τα οποία παίζουν συχνά στις γύρω αυλές.

Οι οχιές έχουν κάνει συχνότερες τις εμφανίσεις τους, σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ δεν είναι σπάνιες και οι επιθέσεις που έχουν οδηγήσει ανθρώπους στα νοσοκομεία.

