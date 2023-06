Υγεία - Περιβάλλον

Αγρίνιο: Συλλήψεις γιατρού και νοσηλεύτριας για παράνομες συνταγογραφήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εισαγγελέας μετέτρεψε σε συλλήψεις τις προσαγωγές που έγιναν μετά από αστυνομική επιχείρηση.

-

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές δύο υγειονομικών του Αγρινίου, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας το πρωί της Τρίτης 13/06/2023, στο κέντρο της πόλης.

Η επιχείρηση έγινε από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και αφορά παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων.

Στην υπόθεση που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία φέρεται να εμπλέκονται ένας γιατρός (Δημοσίου) και μία νοσηλεύτρια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών στο πλαίσιο παραγγελίας της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής. Οι έρευνες και η σχετική προανάκριση είναι σε εξέλιξη ενώ αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Αρένα” - ΕΣΥ: οι εφημερίες, τα ράντζα, τα φακελάκια και οι “διαλογές”

EURO 2024: Ο Δουβίκας στη θέση του Ιωαννίδη

Παιδόφιλος - Καταγγελία: Επιτέθηκε σε κορίτσι στην μέση του δρόμου (βίντεο)