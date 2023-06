Παράξενα

Καστοριά: Αρκούδα κόβει βόλτες έξω από σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητάνε λύσεις από τους αρμόδιους καθώς οι αρκούδες μπαίνουν ακόμη και στις αυλές των σπιτιών και προκαλούν καταστροφές σε καλλιέργειες.

-

Ακόμη ένα περιστατικό με αρκούδα να κάνει βόλτες έξω από σπίτια καταγράφηκε στην Καστοριά.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι κάτοικοι έρχονται καθημερινά σχεδόν αντιμέτωποι με αρκούδες που εμφανίζονται στο δρόμο και δεν διστάζουν ακόμη και να μπουν σε αυλές ή να προκαλέσουν καταστροφές σε καλλιέργειες.

Οι πολίτες καλούν την περιφέρεια και το αρμόδιο υπουργείο να παρέμβουν βοηθώντας τους να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στην Καστοριά.

Πηγή: alphafm.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη για φθορές σε 10 ΑΤΜ

“Αρένα” - ΕΣΥ: οι εφημερίες, τα ράντζα, τα φακελάκια και οι “διαλογές”

Ναρκωτικά: Μεγάλη ποσότητα χασίς βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)