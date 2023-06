Life

Μύκονος: Ιταλίδα πορνοστάρ άναψε... φωτιές στην παραλία (εικόνες)

Το μπικίνι της Μαρτίνα Σμεράλντι προκάλεσε ταραχή και η ίδια φάνηκε να το απολαμβάνει.

-

Στην κοσμοπολίτικη Μύκονο κάνει τις διακοπές της η γνωστή πορνοστάρ Martina Smeraldi.

H νεαρή πρωταγωνίστρια ροζ ταινιών με καταγωγή από την Ιταλία εμφανίστηκε σε beach bar του νησιού με ένα άκρως αποκαλυπτικό μπικίνι, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία…

Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που την αναγνώρισαν και ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί της, σύμφωνα με το mykonoslive.tv.

Η εκρηκτική Martina δεν παραλείπει να ενημερώνει τους περίπου ένα εκατομμύριο followers της στο Instagram για το πως τα περνάει στο νησί των Ανέμων.

