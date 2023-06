Υγεία - Περιβάλλον

Κομοτηνή - καταγγελία: αρνούνται τη διακομιδή υπέρβαρου ασθενή σε νοσοκομείο

Η καταγγελία άνδρα που ζει στην Κομοτηνή, για την άρνηση να τον μεταφέρει ασθενοφόρο στον νοσοκομείο.

Μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι ελληνικό το γεγονός ότι ένας συνάνθρωπός μας με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Σερίφ Σιαχίν ο οποίος ζει στην Κομοτηνή, δεν εξυπηρετείται από νοσοκομείο εξαιτίας των κιλών του και μάλιστα όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, του απαντούν ότι η μεταφορά του καθίσταται… αδύνατη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και όλα αυτά, εν έτει 2023!

Σε μια άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία υπόκειται εδώ και χρόνια ο Σερίφ Σιαχίν, ιστορία του οποίου εδώ και χρόνια έχει κινητοποιήσει απλούς πολίτες, και σποραδικά τους εκάστοτε αρμόδιους. Ένας άνδρας 58 ετών καθηλωμένος στο κρεβάτι του και με μοναδικό στήριγμα τη σύζυγό του, προσπαθεί να επιβιώσει ενώ την ίδια στιγμή βλέπει το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας να του γυρνά την πλάτη. Άδικα, βέβαια, αν αναλογιστεί κανείς τις υπέρτατες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από ευσυνείδητους πολίτες οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης είναι εκείνοι που έπιασαν κυριολεκτικά από το χέρι τον Σερίφ ώστε να τον βοηθήσουν.

Θεωρείται δε απαράδεκτο το γεγονός ότι η καταγγελία αφορά την άρνηση διακομιδής του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Κομοτηνής, εξαιτίας των 360 κιλών που δυσχεραίνουν ακόμη και την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησής του. Εύλογα αναρωτιέται κανείς, τι θα συμβεί στην περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς στο σπίτι του κ. Σιαχίν, με τον συνήγορο των ΑμεΑ Ανδρέα Μπαρδάκη να κάνει λόγο στο ThessToday.gr για «πλήρη αδιαφορία και εγκατάλειψη της Πολιτείας» προς το πρόσωπό του. Και όχι άδικα.

«Ο άνθρωπος ταλαιπωρείται καθώς κανένα νοσοκομείο δεν δέχεται να τον νοσηλεύσει, ενώ το μόνο που συμβαίνει είναι να του στέλνουν που και που έναν γιατρό για να του πάρει αίμα. Παρόλα αυτά δεν τον ενημερώνουν ούτε για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ενώ ο άνθρωπος κατά διαστήματα πονάει και χρειάζεται έναν γιατρό να του κάνει μια ένεση για να ανακουφιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαρδάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βοήθεια σε έναν κατάκοιτο άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, πόσο δε, να πάει στο νοσοκομείο.

«Από το 112 του λένε πάντα ότι είναι υπέρβαρος και γι’ αυτό δεν του στέλνουν ασθενοφόρο» τόνισε ο κος Μπαρδάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι όσες φορές χρειάστηκε βοήθεια, ο Σερίφ Σιαχίν στράφηκε στον… ακριβό δρόμο της ιδιωτικής Υγείας, ενώ κατήγγειλε τον ασταμάτητο Γολγοθά, παρά την έγκριση προτεινόμενης θεραπείας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

«Ο προηγούμενος γιατρός του νοσοκομείου είχε προτείνει μια θεραπεία για να χάσει κιλά -αυτή μπορεί να γίνει μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου- και μάλιστα με εξώδικο που είχε στείλει ο δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης να έρθουν να τον πάρουν, το νοσοκομείο απάντησε θετικά. Πλην όμως, παρήγγειλε ειδικές εξετάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν σε ένα οργανωμένο νοσοκομείο. Αυτό ωστόσο, πρέπει να το προωθήσει το νοσοκομείο Κομοτηνής. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί, ενώ έχει περάσει καιρός» σημείωσε, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο αφημένο στη μοίρα του.

Η απάντηση του νοσοκομείου

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου μετά το εξώδικο του τότε δικηγόρου Νίκου Αντωνιάδου απέστειλε απάντηση, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων μια σειρά εξετάσεων στις οποίες έπρεπε να υποβληθεί ο 58χρονος άνδρας, ενώ παράλληλα προχώρησε και στην εκτίμηση για την κλινική κατάστασή του.

