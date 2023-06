Οικονομία

Έκλεβε με κάρτες - κλώνους και συνελήφθη μετά από 13 χρόνια

Δέκα χρόνια αφού εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα που κατηγορείται για απάτες.

Ένας 37χρονος Βούλγαρος συνελήφθη στο Πολύκαστρο Κιλκίς για εμπλοκή σε εγκληματική ομάδα που πλαστογραφούσε τραπεζικές κάρτες και πραγματοποιούσε παράνομες αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ.

Σε βάρος του εκκρεμούσε από το 2010 ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος κατηγορείται, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι δε πράξεις, φαίνεται να τελέστηκαν την διετία 2008 και 2009.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

