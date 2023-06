Κοινωνία

“Τοξοβόλος του Συντάγματος”: Αποφυλακίζεται με βούλευμα

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης είχε καταδικαστεί για ληστείες τραπεζών και κακουργήματα. Η υγεία του είχε κλονιστεί επικίνδυνα, μετά από 68 ημέρες απεργίας πείνας και δίψας.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Άμφισσας που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης γνωστός και ως «τοξοβόλος» του Συντάγματος, αποφυλακίζεται.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του δικηγόρου του, Γιώργου Κακαρνιά:

Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Άμφισσας που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης απολύεται από τις φυλακές. Μετά την εξαντλητική απεργία πείνας και δίψας, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε από τους γιατρούς του Ασκληπιείου Νοσοκομείου ως άκρως επικίνδυνη για την ζωή του. Στόχος πλέον είναι η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όσους και όσες στάθηκαν στο πλευρό του, με οποιονδήποτε τρόπο, στον μακρόχρονο και δύσκολο αγώνα που ξεκίνησε πριν από ένα και πλέον έτος και οδήγησε στην σημερινή δίκαιη απόφαση του συμβουλίου.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης είχε καταδικαστεί για ληστείες τραπεζών και κακουργήματα σε ποινή κάθειρξης 47 ετών και 8 μηνών εκ των οποίων εκτιτέα τα 20 με συγχωνευτική απόφαση Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, κρατούμενος σε σωφρονιστικά καταστήματα για περίπου 9 χρόνια με ευεργετικά υπολογιζόμενα ημερομίσθια περίπου 4,5 χρόνων.

Συνελήφθη το 2013 μαζί με άλλα τρία άτομα, μετά από ληστεία στο Βελβεντό, και καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Το 2019 απέδρασε μετά τη διαφαινόμενη κατάργηση των εκπαιδευτικών αδειών που λάμβανε προκειμένου να φοιτά στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όμως συνελήφθη εκ νέου τον Ιανουάριο του 2020. Τον Μάιο του 2022 ξεκίνησε απεργία πείνας διεκδικώντας την σύννομη αποφυλάκισή του υπό τον όρο της ανάκλησης, καθώς εξέτισε το προβλεπόμενο από τον νόμο διάστημα ποινής ως κρατούμενος, την οποία σταμάτησε μετά από 68 μέρες κρίνοντας πως είναι σε οριακό σημείο για τη ζωή του.

