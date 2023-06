Τεχνολογία - Επιστήμη

Νανά Μούσχουρη: “Πέθαναν” τη διάσημη τραγουδίστρια

Ποιοι κρύβονται πίσω από την μακάβρια φάρσα για την Νανά Μούσχουρη. Τι λέει το κοντινό της περιβάλλον.

Συναγερμός σήμανε, πριν από λίγα λεπτά, με την μετάδοση στα social media της ψευδούς είδησης ότι έφυγε από τη ζωή η διάσημη τραγουδίστρια, Νάνα Μούσχουρη.

Η μακάβρια είδηση ανακοινώθηκε σε ψεύτικο, όπως αποδείχτηκε, λογαριασμό στο Twitter ο οποίος έφερε το όνομα και τη φωτογραφία του υπηρεσιακού Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιώργου Κουμεντάκη.

Η γνωστή τραγουδίστρια, σύμφωνα με πληροφορίες από το κοντινό της περιβάλλον, βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Παρίσι και είναι υγιέστατη.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο κ. Γιώργος Κουμεντάκης έμεινε εμβρόντητος στο άκουσμα του περιστατικού, καθώς δεν έχει κανέναν απολύτως λογαριασμό στα social media.

