Κοινωνία

Εθνική Οδός: Φωτιά σε σανό αγροτικού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πύργου-Πατρών, όταν «λαμπάδιασε» σανός που ήταν φορτωμένος σε τρέιλερ που το μετέφερε αγροτικό όχημα.

-

Κλειστή και στα δύο ρεύματα η Εθνική οδός Πατρών-Πύργου στο ύψος της Γαστούνης, λόγω φωτιάς σε σανό, το απόγευμα της Τετάρτης.

Κάτι περισσότερο από αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα στην εθνική οδό Πύργου-Πατρών, στο ύψος της Γαστούνης όταν «λαμπάδιασε» σανός που ήταν φορτωμένος σε τρέιλερ που το μετέφερε αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του PatrisNews, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 18:00 κάτω από άγνωστες συνθήκες με τις μπάλες σανού να φουντώνουν και να καίγονται ολοσχερώς.

Επιτόπου έφτασαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας για να κατασβήσουν τη φωτιά, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως για αρκετή ώρα, έκλεισε και η εθνική οδός Πύργου-Πατρών και στα δύο ρεύματα.

Δείτε εικόνες από τη φωτιά στην Πατρών-Πύργου:

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας

Ναρκωτικά: Μεγάλη ποσότητα χασίς βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)

Ευρωμπάσκετ: Το “θαύμα” του ‘87 – Τα τελευταία λεπτά του τελικού, η νίκη και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί (βίντεο)