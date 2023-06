Κοινωνία

Χολαργός: Ανήλικοι έστησαν καρτέρι σε 13χρονο έξω από σχολείο του και τον λήστεψαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι νεαροί "νταήδες" τον εγκλώβισαν σε πολυκατοικία και με την χρήση σωματικής βίας του άρπαξαν τα χρήματα. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

-

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ στον Χολαργό, τέσσερις ανήλικοι (τρεις αλλοδαποί και ένας ημεδαπός), ηλικίας από 14 έως 16 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το μεσημέρι, ένας 13χρονος που μόλις είχε βγει από το σχολείο του στον Χολαργό, αντιλήφθηκε τους κατηγορούμενους να τον ακολουθούν. Ο 13χρονος απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο, με τους κατηγορούμενους να τον καταδιώκουν.

Προκειμένου να τους αποφύγει μπήκε μέσα σε πολυκατοικία, όμως οι κατηγορούμενοι τον εγκλώβισαν και με χρήση σωματικής βίας τον ακινητοποίησαν και του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το οποίο επιτόπου μοιράστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια διέφυγαν.

Μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, εντόπισαν το βράδυ της ίδιας μέρας τους κατηγορούμενους στο Χολαργό και τους οδήγησαν στο τμήμα Ασφαλείας Χολαργού-Παπάγου όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Στρεπτόκοκκος: Ανησυχία από την έξαρση του ιού

Φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στον αέρα ο 4ος τελικός λόγω τριήμερου πένθους