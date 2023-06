Κοινωνία

Περιστέρι: 12χρονοι λήστεψαν συνομήλικό τους

Οι αμούστακοι δράστες χτύπησαν 12χρονο και του πήραν όσα χρήματα είχε πάνω του.

Δύο 12χρονοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της ληστείας σε βάρος συνομήλικου τους, χθες το βράδυ, στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 21:30, οι δύο κατηγορούμενοι ακινητοποίησαν τον 12χρονο, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη, και αφού τον χτύπησαν του αφαίρεσαν όσα χρήματα είχε πάνω του. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο ανήλικους.

