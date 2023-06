Υγεία - Περιβάλλον

Σταύρος Μπαλάσκας: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο συνδικαλιστής της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ανάρτησή του.

-

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σταύρος Μπαλάσκας. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ με μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Στη φωτογραφία διακρίνεται να είναι αρκετά τραυματισμένος με το χέρι του και το πόδι του να είναι δεμένα με γάζες.

«Ολα ΚΑΤ ευχήν» έγραψε ο Σταύρος Μπαλάσκας στη λιτή λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία του κάνοντας γνωστό πως νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ειδήσεις σήμερα:

Στρεπτόκοκκος: Ανησυχία από την έξαρση του ιού

Φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στον αέρα ο 4ος τελικός λόγω τριήμερου πένθους