Γιάννης Μαρκόπουλος: Σήμερα η κηδεία του συνθέτη – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Οι ώρες που θα βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του μεγάλου συνθέτη που θα ταφεί το απόγευμα.

Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του σπουδαίου συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου, στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 17:00 στη Μητρόπολη, ενώ θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα από τις 12:00 μέχρι τις 16:00, στο Παρεκκλήσι της Μητρόπολης.

Η ταφή θα γίνει μετά την εξόδιο ακολουθία στο κοιμητήριο Παπάγου.

Μάλιστα την επιθυμία, σχετικά με το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Μαρκόπουλο, εξέφρασε η οικογένεια του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη, αναφέροντας πως αντί στεφάνων, επιθυμούν να στηριχθούν οι παρακάτω οργανισμοί.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιάννη Μαρκόπουλου

Αγαπητοί καλημέρα σας, Από την οικογένεια του Γιάννη Μαρκόπουλου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Θέρμη παράκληση, αντί στεφάνων, στη μνήμη του Γιάννη Μαρκόπουλου, να στηριχθούν:

Οι “Μικροί Μουσικοί” του Ωδείου Αθηνών Δικαιούχος: Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος ‘Ωδείον Αθηνών–1871 ΕUROBANK – IBAN: GR4102601780000890201012375

Η Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρογεννητικού Καρκίνου Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (ΕΕΟΟΓΕΚ) Alpha Βank – IBAN: GR4701401150115002002026203

Τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ Δικαιούχος: ΕΛΕΠΑΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – IBAN: GR6401720630005063021944939

