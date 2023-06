Πολιτική

Εκλογές: Πιπιλή, Ζαχαριάδης και Κατρίνης για την Πύλο και το μεταναστευτικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δέκα μέρες πριν από τις εκλογές και οι τρεις υποψήφιοι συζητούν και διαφωνούν πάνω στο μεταναστευτικό, με αφορμή την τραγωδία στην Πύλο.

-

Σε τριήμερο πένθος βρίσκεται η χώρα λόγω του πολύνεκρου ναυαγίου που έγινε χθες στα ανοιχτά της Πύλου. Το ζήτημα αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης.

Την ίδια ώρα, έχει ανοίξει και πάλι το θέμα του μεταναστευτικού και των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Στο στούντιο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» συζήτησαν για το θέμα οι:

Φωτεινή Πιπιλή, υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Αθηνών

Κώστας Ζαχαριάδης, υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Βόρειου Τομέα Αθηνών

Μιχάλης Κατρίνης – Υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ηλείας