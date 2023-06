Κοινωνία

“Μαϊμού” υπάλληλοι της ΔΕΗ άδειαζαν σπίτια ηλικιωμένων (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους κλέβοντάς τους ό,τι είχαν μέσα στα σπίτια τους.

-

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αττική. Οι συλληφθέντες φέρονται να συμμετείχαν σε 16 περιπτώσεις κλοπών, το όφελος των οποίων ξεπερνά τις 90.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος κοσμημάτων, επαναληπτική καραμπίνα, πιστόλι, περίστροφο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.780 ευρώ.

H ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές και μεσημβρινές ώρες χθες, Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας, με τη συνδρομή Ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. και Διμοιρίας Αποκατάστασης Τάξης, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οχτώ (8) ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κατά συναυτουργία, τετελεσμένες και σε απόπειρα, από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα (9) ημεδαποί, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2022 είχαν συστήσει και ενωθεί σε εγκληματική ομάδα, έχοντας διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, στους οποίους παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και με αυτόν τον τρόπο αποκόμιζαν σημαντικό παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία και συγκεκριμένα:

πρωινές ή μεσημβρινές ώρες χρησιμοποιώντας είτε οχήματα συγγενικών τους προσώπων είτε ενοικιαζόμενα οχήματα, ακολουθούσαν ηλικιωμένα άτομα, τα οποία κινούνταν πεζή προς τις οικίες τους,

αποκτούσαν πρόσβαση στις οικίες των ηλικιωμένων, τους οποίους προηγουμένως έπειθαν ότι είναι αναγκαία η εξέταση του ηλεκτρολογικού πίνακα,

κατά την είσοδό τους στο σπίτι, τους οδηγούσαν στην κουζίνα όπου ένα από τα μέλη της οργάνωσης τους απασχολούσε με διάφορα προσχήματα, ενώ παράλληλα συνεργοί του, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, ερευνούσαν τους υπόλοιπους χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή και

μέλος της ομάδας ανέμενε στο επιχειρησιακό όχημα εκτελώντας χρέη τσιλιαδόρου και εξασφαλίζοντας τη γρήγορη διαφυγή τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν και δύο επιχειρησιακά οχήματα, ώστε να καθίσταται δυσχερής η διασύνδεσή τους με τις παράνομες πράξεις.

Παράλληλα διακριβώθηκε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

το αρχηγικό μέλος ήταν 57χρονος, ο οποίος είχε τον απόλυτο έλεγχο της οργάνωσης φροντίζοντας για την υλοποίηση όλου του επιχειρησιακού σκέλους. Επέλεγε ως μέλη της οργάνωσης άτομα που κυρίως προέρχονταν από το οικογενειακό του περιβάλλον. Παράλληλα, προέβαινε στην επιλογή των ηλικιωμένων θυμάτων, τα οποία προσέγγιζε και κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, ενώ παράλληλα κατηύθυνε μέσω εντολών τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία πειθαρχούσαν απόλυτα σε αυτές,

ο επιχειρησιακός βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούνταν από 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσαν ως άμεσοι βοηθοί – συνεργοί του 57χρονου. Κατά την τέλεση των εγκληματικών πράξεων, τουλάχιστον ένα από τα μέλη παρέμενε έξω από την οικία του εκάστοτε στόχου, εκτελώντας χρέη τσιλιαδόρου, ώστε σε περίπτωση που τα υπόλοιπα μέλη γίνονταν αντιληπτοί είτε από περίοικους είτε από προστρέξαντες αστυνομικούς, να εξασφαλίσει την ασφαλή διαφυγή τους,

από τα ανωτέρω μέλη, 33χρονος εξασφάλιζε στην ομάδα τα επιχειρησιακά οχήματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μίσθωνε οχήματα από εταιρείες ενοικιάσεων οχημάτων. Σε κάποιες άλλες διέθετε οχήματα δικής του ιδιοκτησίας για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, ενώ

τα έτερα μέλη λειτουργούσαν ως βοηθητικά, παρέχοντας την απαραίτητη κάλυψη στα επιχειρησιακά μέλη και έχοντας καταχωρημένα τα επιχειρησιακά οχήματα στο όνομά τους, δυσχέραιναν την ταυτοποίηση από τις διωκτικές αρχές.

Χαρακτηριστικό στοιχείο του τρόπου που λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση είναι η απαξία και η αντικοινωνικότητα που επιδείκνυαν τα μέλη της, καθώς στόχευαν αποκλειστικά υπερήλικα άτομα με πολλαπλά προβλήματα υγείας τα οποία ήταν αβοήθητα κατά την εκτέλεση των παράνομων πράξεων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πλήθος κοσμημάτων μεγάλης αξίας (αλυσίδες λαιμού, αλυσίδες χεριού, σταυροί, δαχτυλίδια, ρολόγια, καρφίτσες, κολιέ, βραχιόλια),

επαναληπτική καραμπίνα,

πιστόλι, γεμιστήρα με 14 φυσίγγια των 9mm,

συσκευασία φυσιγγίων με 50 φυσίγγια των 9mm,

περίστροφο με 5 φυσίγγια κρότου λάμψης,

αεροβόλο,

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης «taser» με καλώδιο φόρτισης,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευή PLAYSTATION, tablet,

6 κινητά τηλέφωνα με κάρτες SIM,

συσκευή POS,

καταγραφικό,

κάνναβη σε ακατέργαστη μορφή, συνολικού βάρους 1,1 γραμμαρίων,

το χρηματικό ποσό των 4.780 ευρώ,

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

μαύρη κουκούλα τύπου FULL FACE και

ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -13- περιπτώσεις κλοπών και -3- απόπειρες κλοπών από οικίες σε Χαλάνδρι, Κηφισιά, Νέα Ιωνία, Μαρούσι, Ψυχικό, Νέα Φιλαδέλφεια και Νέα Σμύρνη, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τις 90.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

