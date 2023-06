Αθλητικά

Nations League - Τελικός: Η Ισπανία κόντρα στην Κροατία

Με "χρυσή" αλλαγή τον Χοσελού, η Ισπανία κατάφερε να πάρει ρτην πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.



Η Ισπανία θα είναι ο αντίπαλος της Κροατίας στον μεγάλο τελικό του 3ου Nations League που θα διεξαχθεί την Κυριακή (18/6, 21:45) στο «De Kuip», καθώς «λύγισε» την Ιταλία με 2-1 στον δεύτερο ημιτελικό που διεξήχθη στο Έσχεντε, χάρις σε ένα τέρμα του επιθετικού της Εσπανιόλ Χοσελού στο 89’ κι έκλεισε «θέση» για το καταληκτικό ματς της διοργάνωσης για δεύτερη σερί φορά μετά το 2021 (ήττα 2-1 από τη Γαλλία). Ο Πίνο στο 3’ έβαλε μπροστά τους Ισπανούς, με τον Ιμόμπιλε να ισοφαρίζει προσωρινά στο 11’ με πέναλτι.

Ο ημιτελικός ξεκίνησε εντυπωσιακά με δύο γκολ πριν συμπληρωθεί καλά-καλά το πρώτο τέταρτο αγώνα. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Πίνο (έπειτα από τρομερά αποτελεσματικό πρέσινγκ των Ισπανών ψηλά) έκλειψε την μπάλα απ’ τον Μπονούτσι στο ημικύκλιο της περιοχής και πλάσαρε για το 1-0 της «ρόχα».

Η αντίδραση της Ιταλίας ήταν άμεση! Από σέντρα του Μπαρέλα προς τον Τζανιόλο στο 10’, ο τελευταίος σούταρε δυνατά με την μπάλα να χτυπάει στο απλωμένο χέρι του Λε Νορμάν και τον διαιτητή Στάνκο Βιντιτς να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Ιμόμπιλε δεν αστόχησε κι έφερε το ματς στα ίσα στο 11ο λεπτό.

Στο 21’ η «σκουάντρα ατζούρα» σκόραρε για δεύτερη φορά, όταν από κάθετη πάσα του Ζορζίνιο, ο Φρατέζι έφυγε στον κενό χώρο και σκόραρε, όμως το τέρμα του δεν μέτρησε με υπόδειξη του VAR που έδειξε πως ο Ιταλός μέσος ήταν οριακά οφσάιντ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία σπουδαία επέμβαση του Ντοναρούμα στην προσπάθεια του Μερίνο και τον Μοάτα να πλασάρει στη συνέχεια λίγο άουτ, ενώ στο 65’ ο Σιμόν έκανε τη δική του μεγάλη απόκρουση στον αγώνα, σε εξ επαφής πλασέ του Φρατέζι, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της ισπανικής άμυνας.

Μετά το 70’ η Ιταλία φαινόταν να έχει τον έλεγχο του αγώνα, όμως οι Ισπανοί ήταν εκείνοι που είπαν την τελευταία... λέξη στο παιχνίδι. Στο 89’ ο Χοσελού -η «χρυσή» αλλαγή του Ντε Λα Φουέντε που είχε περάσει στο γήπεδο στο 84’ στη θέση του Μοράτα- βρήκε λίγο χώρο εντός της περιοχής και ωραίο τελείωμα χάρισε στην Ισπανία τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (18/6) με την Κροατία στο Ρότερνταμ.

Διαιτητής: Στάνκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: Άλμπα, Γκάβι, Μοράτα – Ιμόμπιλε, Τζανιόλο

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Νάβας, Λε Νορμάν, Λαπόρτ, Άλμπα, Ρόδρι, Μερίνο (74’ Φαμπιάν Ρουίθ), Ροντρίγκο (46’ Ασένσιο), Γκάβι (68’ Κανάλες), Πίνο (75’ Φάτι), Μοράτα (84’ Χοσελού).

ΙΤΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα, Τολόι, Μπονούτσι (46’ Νταρμιάν), Ατσέρμπι, Ντι Λορέντζο, Φρατέζι (76’ Βεράτι), Ζορζίνιο (61’ Κριστάντε), Μπαρέλα, Σπινατσόλα (46’ Ντι Μάρκο), Ιμόμπιλε (60’ Κιέζα), Τζανιόλο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των ημιτελικών στο Final-4 του 3ου Nations League:

Ολλανδία-Κροατία: 2-4 παρ. (κ.α. 2-2) (34΄ Μάλεν, 90΄+6 Λαν - 55΄πεν. Κράμαριτς, 72΄ Πάσαλιτς, 98΄ Πέτκοβιτς, 116΄πεν. Μόντριτς)

Ισπανία-Ιταλία: 2-1 (3΄ Πίνο, 89΄ Χοσελού - 11΄ πέν. Ιμόμπιλε)