Nations League: Η Κροατία νίκησε την Ολλανδία και πέρασε στον τελικό

Οι Κροάτες παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, στον ημιτελικό που διεξήχθη στο Ρότερνταμ, έκαναν την ανατροπή και περιμένουν στον τελικό τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ιταλία και την Ισπανία.

Στην «παρθενική» της συμμετοχή σε τελική φάση του Nations League, η Κροατία εξασφάλισε το πρώτο «εισιτήριο» για το μεγάλο τελικό της Κυριακής (18/06, 21:45), όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με το νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού, ανάμεσα στην Ιταλία και την Ισπανία (15/06, 21:45) και θα διεκδικήσει το πρώτο της τρόπαιο σε κορυφαία διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Η χρυσή γενιά της «Χρβάτσκα», με ηγέτη τον 37χρονο Λούκα Μόντριτς, παρότι βρέθηκε να χάνει στην έδρα της Ολλανδίας (το ματς έγινε στο "Ντε Κάιπ" του Ρότερνταμ), κατάφερε με μεγάλη εμφάνιση στο β΄ μέρος και στην παράταση να νικήσει με 4-2 (2-2 στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας) και να μην επιτρέψει στο συγκρότημα του Ρόναλντ Κούμαν να προκριθεί στον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης για 2η φορά (είχε ηττηθεί το 2019 από την Πορτογαλία με 1-0).

Μετά από 31 ματς που ήταν αήττητη στο «σπίτι» της Φέγενορντ (25 νίκες, εκ των οποίων οι 21 στα 22 τελευταία παιχνίδια, αλλά και 6 ισοπαλίες), η Ολλανδία γνώρισε την πρώτη ήττα και συνάμα τον αποκλεισμό. Πλέον, θα διεκδικήσει την 3η θέση στο "μικρό" τελικό της Κυριακής (18/06) με τον ηττημένο του δεύτερου ημιτελικού.

Ο στόπερ της ΑΕΚ, Ντομαγκόι Βίντα, στην 101η συμμετοχή του (έπαιξε σε όλο τον αγώνα) με την φανέλα της Κροατίας (έγινε ο 9ος κατά σειρά σε διεθνείς συμμετοχές στα χρονικά του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του), ήταν από τους κορυφαίους των νικητών.

Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ήταν αρκετά αναγνωριστικό, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να κυκλοφορήσουν σωστά τη μπάλα προς τις αντίπαλες εστίες. Στην πρώτη της οργανωμένη επιθετική προσπάθεια, η Ολλανδία άνοιξε το σκορ, στο 34ο λεπτό.

Οι παίκτες του Κούμαν κυκλοφόρησαν εξαιρετικά τη μπάλα, με τους Χάκπο, Σίμονς και Βίφερ να συνδυάζονται και τον τελευταίο να βρίσκει τον Μάλεν σε πλεονεκτική θέση στην μεγάλη περιοχή της Κροατίας, με τον φορ της Ντόρτμουντ να «γράφει» το 1-0.

Η εικόνα του ματς ήταν εντελώς διαφορετική στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 55΄ ο «δαιμόνιος» Μόντριτς έκλεψε τη μπάλα από τον Χάκπο, με τον τελευταίο ν΄ ανατρέπει το μέσο της Ρεάλ στην περιοχή και με πέναλτι ο Κράμαριτς έφερε το ματς στα ίσια (1-1).

Την πλήρη ανατροπή του σκηνικού «υπέγραψε» στο 72΄ οι Πάσαλιτς, μετά από πάσα του Ιβάνουσετς, ωστόσο, την τελευταία λέξη στο ματς είχε ο Λανχ, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο 85΄. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων οι αμυντικοί της Κροατίας δεν κατάφεραν ν΄ απομακρύνουν τη μπάλα από την περιοχή τους και ο μέσος της Μπριζ με σουτ από το σημείο του πέναλτι «έσωσε την παρτίδα» για τους γηπεδούχους, στέλνοντας τον ημιτελικό στην παράταση.

Δεν έκαναν μόνο οι «οράνιε» την «χρυσή» τους αλλαγή (Λανχ), το ίδιο συνέβη και με τους Κροάτες. Με την έναρξη του επιπλέον χρόνου, ο Ντάλιτς «έριξε» στο ματς τον σέντερ φορ της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Μπρούνο Πέτκοβιτς και ο 28χρονος, επτά λεπτά μετά (98΄) με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή έδωσε ξανά το προβάδισμα στην «Χρβάτσκα» (3-2).

Στο 114΄ ο Πάσαλιτς έχασε τεράστια ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη για την Κροατία, όταν από κοντά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, ωαστόσο, δύο λεπτά μετά κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Πέτκοβιτς από τον Μαλάσια, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Μόντριτς (4-2).

Διαιτητής: Ι. Κόβακς (Ρουμανία)

Κίτρινες: Ντε Γιονγκ, Κουπμάινερς, Μαλάσια - Κόβατσιτς, Πάσαλιτς, Μπρόζοβιτς, Λιβάκοβιτς

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρόλαντ Κούμαν): Μπίλοου, Ντάμφρις (85΄ Λανχ), Χερτρούιντα, Φαν Ντάικ, Άκε (106΄ Μαλάσια), Βίφερ (75΄ Βαϊνάλντουμ), Κουπμάϊνερς, Ντε Γιονγκ, Σίμονς (64΄ Βέγκχορστ), Μάλεν (75΄ Μπερχβάιν), Χάκπο (106΄ Ντε Ρον)

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς (78΄ Στάνισιτς), Σούταλο (91΄ Πέτκοβιτς), Βίντα, Πέρισιτς, Μόντριτς (119΄ Μπάρισιτς), Μπρόζοβιτς, Κόβατσιτς (85΄ Μάγερ), Πάσαλιτς, Ιβάνουσετς (79΄ Βλάσιτς), Κράμαριτς (90΄ Ερλιτς)

