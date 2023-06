Life

“Οι Προδότες”: Κανείς δεν είναι στο…απυρόβλητο στο επεισόδιο της Παρασκευής (εικόνες)

Απόψε στις 21:00 ανάβουν για τα καλά τα αίματα, οι παίκτες αναζητούν τον επόμενο Προδότη και κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο. Ποιον θα ρίξουν στην πυρά στην Στρογγυλή Τράπεζα;

Η μάχη της επικράτησης στην Έπαυλη των Προδοτών συνεχίζεται. Από το παιχνίδι συνολικά έχουν αποχωρήσει η Μαριάννα Γιαλλούση και ο Verone που ψηφίστηκαν «κατά λάθος» ως Προδότες στη Στρογγυλή Τράπεζα. Oι Προδότες, από την άλλη έχουν «δολοφονήσει» τους Βασίλη Βασιλείου, Σία Καρβελά και Ιάσονα Τσουρουνάκη. Στο χθεσινό επεισόδιο, όμως, οι Πιστοί κατάφεραν να διώξουν τον Προδότη, Γιώργου Κώτογλου.

Στο προηγούμενο επεισόδιο, 17 παίκτες κατέφθασαν και πάλι στην αίθουσα του πρωινού και ανακάλυψαν ότι το βράδυ δολοφονήθηκε ο Ιάσονας Τσουρουνάκης. Στη συνέχεια, ήρθαν αντιμέτωποι με 6 γρίφους με σκοπό να προσθέσουν στο Έπαθλό τους άλλα 6.000 ευρώ, αλλά τελικά κατάφεραν να συγκεντρώσουν μόλις 5.000 ευρώ. Στην Αποστολή, όμως, υπήρχε και ένα άλλο Έπαθλο, η Ασπίδα Προστασίας. Κάποιοι από τους παίκτες κατέβηκαν, λοιπόν, για πρώτη φορά στο Οπλοστάσιο, εκεί όπου η Αναστασία Πασιά κατάφερε να βρει και να κερδίσει την πολυπόθητη Ασπίδα Προστασίας. Λίγο αργότερα, οι παίκτες κάθισαν για άλλη μία φορά στην Στρογγυλή Τράπεζα για να ψηφίσουν. Εκεί, σχεδόν όλοι εντόπισαν τη νευρικότητα του Γιώργου Κώτογλου, ο οποίος συγκέντρωσε και τις περισσότερες ψήφους, αποχωρώντας από το παιχνίδι. Οι Πιστοί πανηγύρισαν ξέφρενα που κατάφεραν επιτέλους να εντοπίσουν έναν Προδότη. Οι δύο πλέον Προδότες, Κωνσταντίνος Μιραλλάης και Μαρίνα Καρατζόγλου, ήρθαν αντιμέτωποι με μια σημαντική απόφαση για το μέλλον τους στο παιχνίδι. Αν θα δολοφονήσουν κάποιον Πιστό ή αν θα προσπαθήσουν να δυναμώσουν την ομάδα τους στρατολογώντας έναν νέο Προδότη. Τελικά, αποφάσισαν να προσπαθήσουν να φέρουν στο στρατόπεδο των Προδοτών τον Γιώργο Ριζόπουλο. Του έστειλαν την πρόσκλησή τους και περιμένουν με αγωνία την απάντησή του.

Απόψε στις 21:00, ό,τι κι αν αποφασίσει ο Γιώργος Ριζόπουλος, το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς Πιστός δεν δολοφονήθηκε το προηγούμενο βράδυ από τους Προδότες.

Οι παίκτες καταφθάνουν, λοιπόν, το πρωί στην Έπαυλη και οι Πιστοί προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Αφού αναλύσουν τις σκέψεις και τις υποψίες τους, φτάνει η στιγμή της επόμενης Αποστολής. Αν τη φέρουν εις πέρας, θα προσθέσουν στο κοινό τους έπαθλο μέχρι και 6.000 ευρώ.

Μετά την Αποστολή, Πιστοί και Προδότες συγκεντρώνονται στην Στρογγυλή Τράπεζα για να συζητήσουν ανοικτά τις υποψίες τους. Η ψηφοφορία θα διώξει ακόμη έναν παίκτη από το παιχνίδι. Θα καταφέρουν οι Πιστοί να εντοπίσουν και πάλι έναν Προδότη; Ή θα δείξουν την πόρτα της εξόδου σε άλλον ένα Πιστό;

Ο παίκτης που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους αποκαλύπτει την ταυτότητά του και αποχωρεί από το παιχνίδι. Στη συνέχεια, οι Πιστοί επιστρέφουν στα δωμάτιά τους αγωνιώντας για το μέλλον τους, ενώ οι Προδότες κατευθύνονται στο Κονκλάβιο για να συνεχίσουν το έργο τους.

Θα καταφέρουν οι Πιστοί να διώξουν όλους τους Προδότες πριν τον Τελικό για να μοιραστούν το Έπαθλο; ‘Η θα υπάρχει ανάμεσά τους και κάποιος Προδότης που θα αρπάξει όλα τα χρήματα μέσα από τα χέρια τους;

Πάντως, το μέχρι τώρα σκορ μεταξύ Πιστών και Προδοτών είναι: 5 – 1!

