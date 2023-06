Life

“Είμαστε μαζί”: Οι καλεσμένοι και τα θέματα της Κυριακής

Πλούσια είναι η ύλη της εκπομπής “Είμαστε μαζί”, με την Ελίνα Παπίλα και την συντροφιά της, που προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1

Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα «Είμαστε Μαζί» ζωντανά στις 15:00 στον ΑΝΤ1. Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται με συνεντεύξεις, προβληματισμούς και συζητήσεις για θέματα που μας απασχολούν, για να γεμίσουν τα απογεύματα του Σαββατοκύριακού μας με αισιοδοξία και θετική ενέργεια.



Την Κυριακή 18 Ιουνίου, καλεσμένος στην παρέα του «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ» είναι ο διάσημος Έλληνας pastry chef Στέλιος Παρλιάρος, ο οποίος μας μιλάει για τα παιδικά του χρόνια στην Πόλη, πώς κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της ζαχαροπλαστικής, αλλά και για το νέο του βιβλίο.

Ανήμερα της γιορτής του πατέρα, ο Γιώργος Λάγιος αναλύει τον σημαντικό ρόλο του πατέρα στην οικογένεια.

Η Νεφέλη Μέγκ, σε ζωντανή σύνδεση από το ΟΑΚΑ, μας μεταφέρει εικόνα από το πιο viral event της Ελλάδας, το Colourday Festival.

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»!

