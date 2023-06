Κοινωνία

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ. Μηνύματα 112. Πότε η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Αττική.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σύμφωνα με αυτό, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν την ανατολική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

Την Κυριακή (18-06-2023)

κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (ειδικότερα στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Πιερίας) καθώς και στα βορειότερα τμήματα της Θεσσαλίας, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες στην Εύβοια, από τις προμεσημβρινές ως τις απογευματινές ώρες στην Αττική, τη Βοιωτία και πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τις βόρειες Κυκλάδες.

Τα φαινόμενα στην περιοχή της Μαγνησίας, των Σποράδων, της κεντρικής και της βόρειας Εύβοιας μέχρι και τις προμεσημβρινές θα είναι έντονα και τοπικά επικίνδυνα και από τις προμεσημβρινές ώρες στην υπόλοιπη Εύβοια, Αττική και τη Βοιωτία μέχρι και το απόγευμα.

Μήνυμα «112» σε Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία & Σποράδες

Μήνυμα από το «112» για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) από τις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής, έφτασε στους κατοίκους σε Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία & Σποράδες. Σε αυτό, ζητείται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.

?? Ενεργοποίηση 1?1?2?



?? Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) από τις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής 18/06 σε Κεντρική & Βόρεια #Εύβοια #Μαγνησία & #Σποράδες



!? Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



??… — 112 Greece (@112Greece) June 17, 2023

Δείτε LIVE την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων:

