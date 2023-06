Κοινωνία

Ναύπλιο – ασέλγεια: Σε φυλάκιση καταδικάστηκε ο αρχιμανδρίτης που έστελνε χυδαία μηνύματα σε 12χρονο

Δείτε την ποινή που του επέβαλλε το δικαστήριο, η οποία μάλιστα είναι χωρίς αναστολή. Ο Αρχιμανδρίτης δεν ήταν στη δίκη, καθώς είχε δηλώσει ασθένεια.

Σε φυλακή 40 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο Αρχιμανδρίτης από την Αργολίδα για τα χυδαία βίντεο και μηνύματα που έστειλε σε 12χρονο αγόρι, σε μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο.

Ο Αρχιμανδρίτης από την Αργολίδα κρίθηκε ένοχος σήμερα Παρασκευή (16.6.2023) το απόγευμα από το πλημμελειοδικείο Ναυπλίου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επειδή έγινε καταγγελία εις βάρος του από τους γονείς του 12χρονου αγοριού, το οποίο έλαβε τα χυδαία βίντεο.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, δεν του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου και καταδικάστηκε σε 40 μήνες φυλακή χωρίς αναστολή, ωστόσο η υπεράσπισή του άσκησε ήδη έφεση.

Ο Αρχιμανδρίτης δεν ήταν στη δίκη, καθώς είχε δηλώσει ασθένεια. Παρόντες ήταν οι γονείς του 12χρονου αγοριού και οι στενοί συγγενείς του ιερέα.

