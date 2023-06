Κόσμος

Μάλι – ΟΗΕ: Η στρατιωτική χούντα ζήτησε την απόσυρση της ειρηνευτικής δύναμης

Η στρατιωτική χούντα που κυβερνά σήμερα τη χώρα ήρθε σε αντιπαράθεση με τη MINUSMA και άλλους συμμάχους, όπως η Γαλλία.

Οι μεταβατικές, στρατιωτικές αρχές του Μάλι ζήτησαν από τα Ηνωμένα Έθνη να αποσύρουν την ειρηνευτική δύναμη MINUSMA από τη χώρα, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπντουλαγιέ Ντιoπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Η κυβέρνηση του Μάλι ζητά την χωρίς καθυστέρηση απόσυρση της MISUSMA» η οποία «απέτυχε» στην ειρηνευτική αποστολή της, είπε ο Ντιοπ, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι το Μπαμακό είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη.

Η απόφαση αυτή θεωρείται σημείο καμπής για το Μάλι. Η MINUSMA συγκροτήθηκε το 2013 με στόχο να σταθεροποιήσει τη χώρα μετά την εξέγερση των Τουαρέγκ, την προηγούμενη χρονιά, που εξελίχθηκε σε ανταρτοπόλεμο με τζιχαντιστικές οργανώσεις, ο οποίος συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Η δυσφορία για την εντεινόμενη ανασφάλεια στο Μάλι οδήγησε σε δύο πραξικοπήματα, το 2020 και το 2021. Η στρατιωτική χούντα που κυβερνά σήμερα τη χώρα ήρθε σε αντιπαράθεση με τη MINUSMA και άλλους συμμάχους, όπως η Γαλλία.

Ο Ντιοπ είπε στο συμβούλιο ότι υπάρχει «κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών του Μάλι και της MINUSMA».

Η διατήρηση μιας ειρηνευτικής αποστολής χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας είναι «σχεδόν αδύνατη», σχολίασε ο επικεφαλής της MINUSMA. «Αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας όμως αυτό που πιστεύω –και όλοι συμφωνούν– είναι ότι η διατήρηση της ειρήνης βασίζεται στην αρχή της συγκατάθεσης της χώρας (που φιλοξενεί την αποστολή) και χωρίς αυτή τη συγκατάθεση οι επιχειρήσεις της είναι σχεδόν αδύνατες», είπε ο Ελ Γασίμ Γουέιν μιλώντας σε δημοσιογράφους.

