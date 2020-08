Κόσμος

Μαλί: Υπόσχεση για εκλογές από τους πραξικοπηματίες (εικόνες)

Πανηγύρια στους δρόμους της πρωτεύουσας Μπαμακό. Παραίτηση του Προέδρου. Διεξαγωγή γρήγορων εκλογών υποσχέθηκαν οι στρατιωτικοί.

Ο πρόεδρος του Μαλί, ο Ιμπραήμ Μπουμπακάρ Κεϊτά, ανακοίνωσε την παραίτηση του ιδίου και της κυβέρνησής του και τη διάλυση του κοινοβουλίου, μερικές ώρες μετά την αιχμαλώτισή του από στρατιωτικούς οι οποίοι στασίασαν.

«Θα ήθελα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αφού ευχαριστήσω τον λαό του Μαλί διότι με συνόδευσε όλα αυτά τα χρόνια και για τη θέρμη της στοργής του, να σας ενημερώσω για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου, όλα τα καθήκοντά μου, από αυτή τη στιγμή», είπε ο Κεϊτά σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε απευθείας από την κρατική τηλεόραση ORTM. Συμπλήρωσε επίσης ότι θα εγκαταλείψει την εξουσία η κυβέρνησή του και θα διαλυθεί η Βουλή της αφρικανικής χώρας.

«Δεν θέλω να χυθεί αίμα για να παραμείνω στην εξουσία», εξήγησε ο Κεϊτά στο σύντομο διάγγελμά του, μερικές ώρες μετά τη σύλληψη του αρχηγού του κράτους και κορυφαίων αξιωματούχων από στασιαστές στρατιωτικούς.

Οι στρατιωτικοί οι οποίοι κατέλαβαν χθες υποσχέθηκαν ότι, θα προωθήσουν διαδικασία «πολιτικής μετάβασης» και ότι θα φροντίσουν να διεξαχθούν προεδρικές και βουλευτικές εκλογές σε «εύλογο χρονικό διάστημα».

Τρεις ώρες και πλέον μετά το τηλεοπτικό διάγγελμα του προέδρου Κεϊτά με το οποίο ενημέρωσε τους πολίτες για την «απόφασή του να εγκαταλείψει όλα τα καθήκοντά του», έπειτα από τη στάση στρατιωτικών που μετατράπηκε σε πραξικόπημα, ένστολοι εμφανίστηκαν στην οθόνη της κρατικής τηλεόρασης ORTM.

«Εμείς, οι πατριωτικές δυνάμεις που συμμετέχουμε στην Εθνική Επιτροπή Σωτηρίας του Λαού (ΕΕΣΛ), αποφασίσαμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ενώπιον του λαού κι ενώπιον της ιστορίας», δήλωσε ο σμήναρχος Ισμαήλ Ουαγκέ, που παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος των στασιαστών.

«Η χώρα μας, το Μαλί, βυθίζεται ημέρα την ημέρα στο χάος, στην αναρχία και στην ανασφάλεια, εξαιτίας των σφαλμάτων των ανθρώπων που ανέλαβαν να ορίσουν την μοίρα της», κατήγγειλε ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στηλίτευσε το «πελατειακό πολιτικό σύστημα» και την «οικογενειοκρατία στη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων», την «αποδιοργάνωση», την «κλοπή» δημόσιου πλούτου, την «αυθαιρεσία» στον κρατικό μηχανισμό, τη δικαιοσύνη που έχει «διαφορά φάσης με τους πολίτες», το σύστημα παιδείας που «τσαλαβουτάει στα ρηχά», αλλά και τις σφαγές χωρικών, «την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό».

«Προσκαλούμε την κοινωνία των πολιτών και κοινωνικοπολιτικά κινήματα να ενωθούν μαζί μας, προκειμένου, μαζί, να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για μια πολιτική μετάβαση που θα οδηγήσει σε αξιόπιστες γενικές εκλογές, για ένα δημοκρατικό εγχείρημα μέσω του οποίου θα καταρτιστεί οδικός χάρτης για θα μπουν τα θεμέλια για ένα νέο Μαλί», πρόσθεσε ο σμήναρχος.

Ο Ουαγκέ ζήτησε από τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς να «συνοδεύσουν» αυτή τη διαδικασία «για το καλό του Μαλί».

Η αποστολή του ΟΗΕ, η MINUSMA, η γαλλική αντιτζιχαντιστική δύναμη Μπαρχάν, η δύναμη G5 πέντε κρατών της περιφέρειας, η αποστολή Τακούμπα, ειδικές δυνάμεις ευρωπαϊκών χωρών που βοηθούν τους στρατιώτες του Μαλί στις επιχειρήσεις τους, θα πρέπει να «γίνουν εταίροι μας», κατά τον ίδιο αξιωματικό.

«Όλες οι συμφωνίες που έχουν εγκριθεί» θα τηρηθούν, πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως οι στρατιωτικοί θα παραμείνουν «προσηλωμένοι στη διαδικασία του Αλγερίου», τη συμφωνία ειρήνης που είχε υπογραφτεί το 2015 ανάμεσα στο Μπαμακό και ένοπλες οργανώσεις που δρουν στο βόρειο τμήμα της χώρας.

«Δεν θα κρατήσουμε την εξουσία, όμως θα διατηρήσουμε τη σταθερότητα της χώρας, κάτι που θα μας επιτρέψει να οργανώσουμε σε εύκολο χρονικό διάστημα γενικές εκλογές ώστε το Μαλί να μπορέσει να αποκτήσει ισχυρούς θεσμούς», υποστήριξε ο σμήναρχος Ουαγκέ.