Μαλί: Αντάρτες ισχυρίζονται ότι κρατούν τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό

Χάος άνευ προηγουμένου στην πρωτεύουσα Μπαμακό. Φόβοι για πραξικόπημα.

Στρατιώτες που έχουν στασιάσει στο Μαλί συνέλαβαν πολιτικούς και στρατιωτικούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην πρωτεύουσα, το Μπαμακό και τους οδήγησαν στη βάση τους, ανέφερε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Στην πόλη κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι οι στασιαστές συνέλαβαν και τον πρόεδρο Ιμπραχίμ Μπουμπακάρ Κεϊτά. Εκατοντάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές ξεχύθηκαν στην κεντρική πλατεία του Μπαμακό για να «γιορτάσουν», δηλώνοντας ότι είχε έρθει η ώρα να αποχωρήσει ο Κεϊτά.

Ο πρόεδρος του Μαλί Ιμπραχίμ Μπουμπακάρ Κεϊτά και ο πρωθυπουργός της χώρας Μπουμπού Σισέ «συνελήφθησαν» αργά σήμερα το απόγευμα στο Μπαμακό από στασιαστές στρατιώτες, όπως επιβεβαίωσε ένας από τους ηγέτες της ανταρσίας.

«Μπορούμε να σας πούμε ότι ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός είναι υπό τον έλεγχό μας. Τους συλλάβαμε στο σπίτι του» προέδρου, είπε ο στρατιωτικός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Ο Ι.Μπ.Κ. (σ.σ. ο πρόεδρος) και ο πρωθυπουργός του βρίσκονται σε ένα θωρακισμένο όχημα, καθ’ οδόν για το Κατί», το στρατόπεδο, στα προάστια της πρωτεύουσας, απ’ όπου ξεκίνησε το πρωί η στάση, είπε μια άλλη στρατιωτική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Καμία από τις πηγές δεν διευκρίνισε ποιοι και πόσοι είναι οι συλληφθέντες. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν είδε κάποια απόδειξη ότι μεταξύ τους είναι και ο πρόεδρος.

Αργά το απόγευμα ο πρωθυπουργός Μπουμπού Σισέ εξέδωσε μια λακωνική ανακοίνωση με την οποία ζητούσε τη διεξαγωγή διαλόγου για να τερματιστεί η κρίση. Δεν διευκρίνισε όμως με ποιους θέλει να κάνει διάλογο. «Το ξέσπασμα που παρατηρείται αντικατοπτρίζει μια κάποια απογοήτευση που μπορεί να είναι δικαιολογημένη», σχολίασε.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσοι στρατιώτες εμπλέκονται στη στάση. Ένας εκπρόσωπος του στρατού επιβεβαίωσε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στη βάση του Κατί, περίπου 15 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Από το Κατί είχε ξεκινήσει η στάση του 2012 που οδήγησε στην ανατροπή του τότε προέδρου Αμαντού Τουμανί Τουρέ και συνέβαλε στην πτώση του βόρειου Μαλί στα χέρια των τζιχαντιστών οι οποίοι συνεχίζουν να δρουν στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης είπε ότι ένας «σχετικά μικρός αριθμός» μελών της Εθνοφρουράς, που ήταν δυσαρεστημένοι λόγω μιας καθυστέρησης στην καταβολή του μισθού τους, κατέλαβαν μια αποθήκη πυρομαχικών αλλά στη συνέχεια περικυκλώθηκαν από άλλα κυβερνητικά στρατεύματα.

Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο Μπαμακό, γύρω από το Μνημείο της Ανεξαρτηρίας, επιτέθηκαν στα γραφεία του υπουργείου Δικαιοσύνης και πυρπόλησαν κάποια από αυτά, είπε ένας μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας, τα κυβερνητικά κτίρια εκκενώθηκαν. Πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στο γραφείο του πρωθυπουργού.

Τα γραφεία της κρατικής τηλεόρασης ORTM εκκενώθηκαν επίσης, σύμφωνα με τον Καλίφα Ναμάν, ένα υψηλόβαθμο στέλεχός της. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν επίθεση στο κανάλι, το οποίο εξακολουθεί να μεταδίδει μαγνητοσκοπημένο πρόγραμμα.

Ένας κάτοικος του Μπαμακό είπε ότι ένοπλοι απέκλεισαν την πρόσβαση σε δύο γέφυρες του ποταμού Νίγηρα.

Γαλλία και ΗΠΑ καταδίκασαν τη στάση ενώ η Οικονομική Κοινότητα των Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) κάλεσε τους στρατιώτες να επιστρέψουν στους στρατώνες τους. Ο Στεφάν Ντουζαρίτς, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είπε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες «καλεί όλους τους Μαλινέζους να διαφυλάξουν την ακεραιότητα και τους δημοκρατικούς θεσμούς» της χώρας τους.