Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook και Instagram “έπεσαν” - Προβλήματα στο What'sApp

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλήματα παρουσιάζονται στα social media της Meta. Οι αναφορές των χρηστών.

-

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν το Facebook και το Instagram για μεγάλο αριθμό χρηστών, την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με το Downdetector.com που παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας.

Χρήστες ανέφεραν σειρά προβλημάτων, όπως την αδυναμία δημοσίευσης φωτογραφιών ή την εμφάνιση άλλων που έχουν δημοσιευτεί.

Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ανανεώνεται η αρχική σελίδα, που παραμένει λευκή.

Διακοπή λειτουργίας έχει εντοπιστεί και στο WhatsApp.

Ειδήσεις σήμερα:

Πύλος: ιστιοφόρο με δεκάδες ανθρώπους στα ανοιχτά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλαβε δώρο από τον Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς (εικόνες)

Ρωσία: τέλος η αλλαγή φύλου και ψυχιατρικό ινστιτούτο για ΛΟΑΤΚΙ+