Άνω Λιόσια: Ελεγχόμενη έκρηξη σε αυτοκίνητο με εμπρηστικό μηχανισμό

Στην περιοχή προηγουμένως ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή των Άνω Λιοσίων, το οποίο περιείχε εκρηκτικό – εμπρηστικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στις 20:10 δέχτηκε κλήση η Άμεση Δράση για πυροβολισμούς που ακούστηκαν.

Από τις έρευνες που έγιναν στην περιοχή δεν βρέθηκαν κάλυκες, όμως σε απόσταση από το σημείο και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Ραψάνης και Αλιάκμονος εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο εγκαταλελειμμένο το οποίο είχε τρακάρει με δύο σταθμευμένα οχήματα.

Στον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο ενώ εντός του οχήματος βρέθηκαν διαρρηκτά εργαλεία καθώς και ένας εμπρηστικός – εκρηκτικός μηχανισμός.

Έγινε ακολούθως ελεγχόμενη έκρηξη από πυροτεχνουργούς της ΕΛΑΣ.

