Τάγμα Εθνοφυλακής: Αξιωματικός έκλεψε όπλο και γεμιστήρες

Που και πότε διαπιστώθηκε η κλοπή, πως με την βοήθεια της Αστυνομίας εντοπίστηκε ο δράστης, που είχε ως συνεργό... τον πατέρα του!

Κλοπή όπλου από αποθήκη του τάγματος εθνοφυλακής της Σύμης εξιχνίασαν την Παρασκευή οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της “δημοκρατικής”, το Στρατοδικείο Αθηνών παρήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου να συνδράμει στις έρευνες για την ανεύρεση απωλεσθέντος πιστολιού μάρκας Colt, διαμετρήματος 0,45 αλλά και παρελκόμενων αυτού από την αποθήκη οπλισμού του 549 Τάγματος Εθνοφυλακής στη Σύμη.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου προέκυψε ότι ένας δόκιμος αξιωματικός, 20 ετών, που υπηρετούσε στο Τάγμα εισήλθε στην αποθήκη και αφαίρεσε το πιστόλι και γεμιστήρες και ακολούθως τα μετέφερε στην κατοικία του στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Αττικής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετέφερε τον οπλισμό σε άδεια που είχε λάβει από το στρατόπεδο ενώ προέκυψε ότι τα παρέδωσε στον 57χρονο πατέρα του, ο οποίος τον απέκρυψε και ακολούθως τον κατέστρεψε.

Ο 57χρονος έκοψε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πιστόλι και πέταξε μέρος αυτού σε κάδους απορριμμάτων.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου ζήτησαν χθες τη συνδρομή των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας – Ρέντη και σε κατ' οίκον έρευνα που έγινε στην οικία του πατέρα του δόκιμου, βρέθηκε ένα ελατήριο από το πιστόλι και τμήμα της σκανδάλης του.

Σε έρευνα στο αυτοκίνητο του δόκιμου στη Σύμη βρέθηκε ένας αορτήρας και ένα μπιτόνι βενζίνης, τα οποία είχε αφαιρέσει από το ίδιο στρατόπεδο.

Τόσο ο δόκιμος όσο και ο πατέρας του εξεταζόμενοι ομολόγησαν τα όσα τους αποδίδονται.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στο Στρατοδικείο Αθηνών για τα περαιτέρω.

