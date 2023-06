Πολιτική

Δράμα: Ο Δήμαρχος Δοξάτου σκοτώθηκε σε τροχαίο

Η είδηση του θανάτου του "βύθισε" στο πένθος την οικογένεια, τους συνεργάτες του και τους φίλους του.

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα, νωρίς το πρωί, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο δήμαρχος Δοξάτου Δράμας, Θέμης Ζεκερίδης.

Το τροχαίο συνέβη στο ύψος του Ροδολίβους, μετά την έξοδο από την Εγνατία Οδό, στην επαρχιακή οδό Δράμας-Αμφίπολης, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, συγκρούστηκε πάνω στα προστατευτικά τοιχία του δρόμου.

Από τη σύγκρουση, που ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, τραυματίστηκε βαριά ο 70χρονος άνδρας. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον απεγκλώβισαν με δυσκολία, με κατάγματα στα άνω και κάτω άκρα. Στον δρόμο προς το Γενικό Νοσοκομείο Νοσοκομείο Δράμας ο άτυχος άνδρας υπέστη ανακοπή, αλλά οι διασώστες τον επανάφεραν και ανέκτησε τις αισθήσεις του, ωστόσο, λίγη ώρα αφότου έφτασε στο νοσοκομείο κατέληξε.

Ο Θέμης Ζεκερίδης, ήταν γιατρός-χειρουργός στο επάγγελμα. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στον Δήμο Δοξάτου, όπου εξελέγη δήμαρχος για πρώτη φορά το 2019, όσο και στην κοινωνία της Καβάλας, όπου υπηρέτησε ως γιατρός για πολλά χρόνια στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Σημειώνεται, πως ο 70χρονος δήμαρχος όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα επέστρεφε με το αυτοκίνητό του από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου συνόδεψε τη σύζυγό του, η οποία ταξίδευε για τις ΗΠΑ προκειμένου να επισκεφθεί τα παιδιά τους.

