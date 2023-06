Παράξενα

Έσπασε παρμπρίζ περιπολικού με… κουτουλιά

Αμέσως μετά άρχισε να επιτίθεται στους αστυνομικούς, ενώ στο Τμήμα όπου οδηγήθηκε… “ξήλωσε” τους σωλήνες της τουαλέτας. Ποια ποινή του επιβλήθηκε.

Οδηγούσε σχεδόν λιπόθυμος από το αλκοόλ και όταν τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί στην Σκόπελο, τον έπιασε αμόκ και «έριξε» κουτουλιά στο περιπολικό, σπάζοντας το παρμπρίζ.

Το περίεργο είναι πως το κεφάλι του δεν έπαθε τίποτα και συνέχισε να επιτίθεται στους αστυνομικούς σαν να μη συνέβη τίποτα.

Χθες, δύο χρόνια μετά το περιστατικό δικάστηκε ερήμην.

Ο 44χρονος άνδρας εντοπίστηκε το 2020 να οδηγεί μεθυσμένος και όταν του ζητήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ «απασφάλισε». Άρχισε να χτυπά τους αστυνομικούς και το κεφάλι του στο περιπολικό, σπάζοντας το παρμπρίζ.

Όταν κατάφεραν οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν και τον οδήγησαν στο Τμήμα προκάλεσε ζημιές ξηλώνοντας τους σωλήνες του WC.

Την επόμενη ημέρα εφόσον μπόρεσε να συνέλθει από το μεθύσι και τον ενημέρωσαν για όσα έπραξε, έκλαιγε και ζητούσε συγγνώμη, ενώ πλήρωσε για τις ζημιές που προκάλεσε.

Χθες δικάστηκε ερήμην από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για βία κατά υπαλλήλων κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, αντίσταση κατά της αρχής, εξύβριση και απειλή. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 29 μηνών και 400 ευρώ με τριετή αναστολή, ενώ του δόθηκε η δυνατότητα η έφεσή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

