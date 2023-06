Κοινωνία

Κακοκαιρία - Όλυμπος: έκανε κανό και παρασύρθηκε από ορμητικό ρέμα

Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό του άνδρα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Χωρίς τις αισθήσεις του φέρεται να εντοπίστηκε πριν από λίγα λεπτά στο φαράγγι του Ορλιά στον Όλυμπο, ο αγνοούμενος οδηγός canyoning.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του GRTimes, ο οδηγός εντοπίστηκε από την ΕΜΑΚ με πολλαπλές κακώσεις, ενώ φέρεται να μην έχει τις αισθήσεις του.

Αυτή την ώρα συνεχίζεται η επιχείρηση στον Όλυμπο για τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια αναμένεται να παραδοθεί στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του GRTimes, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Λιτοχώρου στον Όλυμπο, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για έναν οδηγό canyoning, ο οποίος ηγείτο ομάδας, η οποία έκανε δραστηριότητες στην περιοχή.

Οι μαρτυρίες των υπολοίπων μελών της ομάδας, αναφέρουν πως ο οδηγός παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά σε σημείο του ρέματος Ορλιά.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την υπηκοότητα ή την ηλικία του οδηγού και των ατόμων που συμμετείχαν στη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει ξεκινήσει ήδη κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του, ενώ στη «μάχη» της έρευνας, έχουν ριχτεί και εθελοντές διασώστες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

