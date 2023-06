Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης για Θράκη: Ο Τσίπρας είχε ενημερωθεί όσο ήμουν Πρωθυπουργός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος της ΝΔ σε διακαναλική συνέντευξη του, για το Μεταναστευιτκό και το ναύαγιο στην Πύλο, το ενδεχόμενο για τρίτες κάλπες, την Τουρκία, το ΕΣΥ και τις αλλαγές στην νέα κυβέρνηση.

-

Απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά και σχετικά με τις προεκλογικές εξαγγελίες του, ενόψει της κάλπης στις 25 Ιουνίου, έδωσε σε διακαναλική συνέντευξη του, ο Προέδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκς, από τις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.

Με αφορμή το ναυάγιο στην Πύλο ανέφερε τα εξής: «Το μεταναστευτικό είναι εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή θέσαμε προτεραιότητες για τη νέα μεταναστευτική πολιτική. Ο περιορισμός των ροών, της κρίσης στα νησιά, η ταχύτερη εξέταση εκατοντάδων χιλιάδων αιτήσεων και η αντιμετώπιση ανθρωπιστικών πτυχών όπως στην Μόρια. Αυτή η πολιτική απέδωσε. Αντιμετωπίσαμε το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων και η χώρα μας πρωταγωνίστησε στη χορήγηση ανθρωπιστικών θεωρήσεων όπως το κάναμε με το Αφγανιστάν. Ακολουθήσαμε πολιτική που είχε μετρήσιμα αποτελέσματα. Στη θάλασσα έχουν χαθεί πολλοί λιγότεροι άνθρωποι από το 2019 σε σχέση με όσους χάθηκε από το 2015 έως το 2019. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρώπη άλλαξε πολιτική, αναγνώρισε ότι δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική ασύλου χωρίς φύλαξη εξωτερικών συνόρων. Τα βήματα που φαίνεται να γίνονται βρίσκονται πιο κοντά στα θέσεις της χώρας μας. Η μεγάλη πλειοψηφία πιστεύω αιφνιδιάζεται από τον κ. Τσίπρα που επιλέγει να στοχοποιεί το Λιμενικό και όχι τους διακινητές. Ως προς τη φερόμενη ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ και κ. Τσίπρα, δεν είδα να υπάρχει ανθρωπισμός στο κολαστήριο της Μόριας. Η πατρίδα μας καταδικάστηκε για αυτή την έλλειψη ανθρωπιάς».

Σε επόμενη ερώτηση σχετικά με την υπόθεση της Ροδόπης και των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ και πότε ενημέρωσε τον κ. Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Έλληνες πολίτες οι οποίοι πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιωματα με τους άλλους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Αυτή η πολιτική της ισονομίας και ισοπολιτείας εγκαινιάστηκε το 1990, συνεχίστηκε από κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και πιστεύω ότι πρέπει να αποτελεί κοινό τόπο όλων των κομμάτων. Το τουρκικό προξενείο ήθελε την κοινότητα απομονωμένη, να αυτοπροσδιορίζεται ως τουρκική κόντρα στις προβλέψεις της συνθήκης της Λωζάνης. Αυτή η στρατηγική αποβαίνει εις βάρος ελληνικών συμφερόντων. Να θυμίσω ότι το θέμα αυτό μπήκε στο δημόσιο διάλογο με πρωτοβουλία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ της Ροδόπης. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ήταν λίγο πολύ γνωστά, ότι το προξενείο έδινε σαφείς εντολές. Ενημέρωση του κ. Τσίπρα υπήρξε μία γενική πριν τις εκλογές και μία πιο ειδική ενώ ήμουν ακόμα πρωθυπουργός μετά τις εκλογές η οποία εξηγούσε την έκταση της παρέμβασης του προξενείου. Αυτή την ενημέρωση την έστειλα στον κ. Τσίπρα, του έδωσα τα αποδεικτικά στοιχεία για την έκταση της παρέμβασης. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιος είναι ο κίνδυνος. Να εκλεγούν δύο βουλευτές που και σήμερα αρνούνται να κάνουν δήλωση και κλείσουν το θέμα. Θα υπάρχουν δύο βουλευτές οι οποίοι ουσιαστικά θα αγωνίζονται για τα συμφέροντα της εντός εισαγωγικών υποτιθέμενης «τουρκικής» μειονότητας. Εγώ την επόμενη ημέρα οφείλω την πολιτική μας να την εφαρμόσω απαρέγκλιτα. Με ρωτήσατε αν θα θέσω το θέμα στον κ. Ερντογάν. Τα ζητήματα των μειονοτήτων αφορά την Ελλάδα και βεβαίως θα το θέσω. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί εξωτερικές παρεμβάσεις»

Στο ερώτημα ποιες είναι οι προσδοκίες από μια συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «μια συνάντηση με τον κ. Ερντογάν δεν θα έπρεπε να αποτελεί ξεχωριστή είδηση». Χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την συνάντηση που θα έχουνε στο Βιλνιους, «ενώ στο παρελθόν δήλωνε ότι δεν ήθελε να συναντηθεί μαζί μου» όπως είπε.

Επισήμανε ότι θα επιδιώξει τον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου των ελληνοτουρκικών σχέσεων σημειώνοντας: «Θα προέλθω με καλή διάθεση, γιατί υπήρξε αποκλιμάκωση στη ρητορική και την δραστηριότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Θα διαπιστώσουμε εάν υπάρχει δυνατότητα συνέχισης του καλού κλίματος, και θα δούμε τη μια βασική διαφορά αυτή της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. Υπάρχει όμως και η θετική ατζέντα εμπορικές σχέσεις κλπ. Ακόμη και να μην μπορέσουμε να επιλύσουμε τη μείζονα διαφορά μας δεν είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε στα "κόκκινα" με την Τουρκία. Να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και να μειώσουμε την ένταση στο Αιγαίο».

Ο κ.Μητσοτάκης είπε επίσης ότι οι βασικοί πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής δεν θα αλλάξουν. «Ενισχύει τη θέση της η χώρα μας ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, χτίζει συμμαχίες με νέες χώρες, και μέρος του πλούτου της εξακολουθεί να το επενδύει στην αποτρεπτική της δυνατότητα. Δεν θα πω στον κ.Ερντογάν τι θα κάνει με τις δικές του Ένοπλες δυνάμεις, και είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας η ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ερωτώμενος για το Μεταναστευτικό, και το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμη για το σύμφωνο μετανάστευσης για να καταλήξουμε σε δεσμευτικά κείμενα. Το παρόν κείμενο ικανοποιεί τις πάγιες ελληνικές θέσεις».

Ανέφερε επίσης ότι οι μετανάστες «δεν μπορούν να εκμεταλλεύονται την καλοσύνη της ΕΕ κι αν δεν δικαιούνται άσυλο πρέπει να επιστρέψουν» είπε ότι «η ΕΕ έχει ανάγκη από εργατικά χέρια» προσθέτοντας ότι «η χώρα μας προχώρησε σε συμφωνίες με Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές. Δίνουμε ευκαιρίες εργασίας για να καλύψουμε τις ανάγκες στον πρωτογενή τομέα. Να έρθουν όμως νόμιμα με ασφάλεια και πρέπει να γίνει με δικούς μας κανόνες και όρους. Είμαστε πιο μπροστά από μια ενιαία πολιτική της ΕΕ σε αυτό το τομέα. Να δίνει η ΕΕ ανθρωπιστικές βίζες σε πρόσφυγες, ένα καταφύγιο ασφάλειας. Το κάναμε εμείς με το Αφγανιστάν όταν έφυγαν οι Αμερικανοί» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Στις 27 Ιουνίου θα ορκιστεί μία κυβέρνηση σκληρής δουλειάς και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Οι πολίτες επιβράβευσαν το ήθος και το ύφος της προηγούμενης διακυβέρνησης. Οι πολίτες όμως μας ζήτησαν επίσης να τρέξουμε ακόμη πιο γρήγορα στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που έχει ανάγκη η πατρίδας μας, έχω την πλήρη αίσθηση της βαριάς ευθύνης, δεν θα εμπλακώ σε μία λογική εσωτερικών ισορροπιών, θα αναζητήσω τον καλύτερο ή την καλύτερη για την δουλειά. Δεν έχουμε κρυφή ατζέντα, δεν επιφυλάσσω εκπλήξεις στους πολίτες, οι πολίτες γνωρίζουν ότι θα κάνουμε μία μεγάλη παρέμβαση στο κράτος, θα ενισχύσουμε την περαιτέρω ψηφιοποίηση. Για εμένα δεν είναι τόσο σημαντικό η πολιτική προέλευση των κυβερνητικών στελεχών. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ενσωματώνουμε στελέχη από άλλους χώρους» σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για τον χαρακτήρα της επόμενης κυβέρνησης, εφ όσον επανεκλεγεί πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για την πιθανότητα τρίτων εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε μεταξύ άλλων την βεβαιότητα του ότι «δεν θα χρειαστεί να ξαναβρεθούμε εδώ αυγουστιάτικα και δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τρίτες εκλογές». Ο πρόεδρος της ΝΔ προσέθεσε, πάντως, ότι «η αυτοδυναμία της ΝΔ προκύπτει ως μονόδρομος μιας και ο κ. Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει πως ακόμη και 149 βουλευτές να έχει η ΝΔ δεν θα μπει σε καμία συζήτηση για το σχηματισμό κυβέρνησης».

Ο πρόεδρος της ΝΔ χαρακτήρισε τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πολύ ανεύθυνη, επιμένοντας ότι κατ' ουσίαν ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι η ΝΔ θα έπρεπε να συγκυβερνήσει με κόμματα ή κομματίδια στα δεξιά της, «κάτι που έχω πει πως δεν πρόκειται να γίνει». Επεσήμανε, δε ότι ο κ. Ανδρουλάκης ενδόμυχα επιθυμεί μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να μείνει στην αντιπολίτευση.

Το μεγαλύτερο στοίχημα είναη η αναμόρφωση του ΕΣΥ

Αναφερόμενος στα θέματα της υγείας και στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ περί κλειστής ατζέντας και ότι η κυβέρνηση της ΝΔ άφησε το ΕΣΥ να καταρρέει ανέφερε τα εξής: «Οι πολίτες έχουν δίκιο να αγωνιούν και να ζητούν δραστικές παρεμβάσεις. Για μένα η αναμόρφωση του ΕΣΥ είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα. Το ΕΣΥ δοκιμάστηκε στην πανδημία, έδειξε και αρετές και αδυναμίες. Προβληματίζομαι όταν μου λένε ότι ένα τακτικό χειρουργείο αργεί μήνες. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στην αναμόρφωση των επειγόντων περιστατικών και στην ανακαίνιση των κέντρων υγείας με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν προσθέσετε εμπεριστατωμένη πολιτική προληψης και α βαθμιας φροντίδας έχουμε ολιστική προσέγγιση. Στο μεσοπρόθεσμο δεν συμπεριλαμβάνονται ποτέ οι προσλήψεις, θα έπρεπε αυτό να το γνωρίζει ένας πρώην πρωθυπουργός. Θα προσλάβουμε 10.000 γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν έμαθε τίποτα από το μάθημα της κάλπης της 21ης Μαίου. Τα ίδια έλεγε και λέει. Είναι προσβλητικό να λέει κάποιος ότι δεν μας ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει πρόσβαση στη πιο δύσκολη και ακριβή θεραπεία, οτιδήποτε άλλο είναι ψέμα».

Πρόσθεσε ότι «Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» έχει εντοπίσει πάνω από 8000 γυναίκες με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο. Χορηγούμε το dental pass, το καλύπτει ο ιδιωτικός τομέας αλλά δεν πληρώνει ο πολίτης. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει να έχει καλή πρόσβαση. Για τα ζητήματα του ΕΚΑΒ βεβαίως η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη μίσθωση υπηρεσιών για να αποκτήσουμε 6 βάσεις ευέλικτων ελικοπτέρων. Αυτός είναι ο πιο γρήγορος, αποτελεσματικός και διαφανής τρόπος να την έχουμε σύντομα. Μισθώνουμε κάθε χρόνο ελικόπτερα για τη δασοπυρόσβεση και δεν έχουμε μιλήσει για την ιδιωτικοποίηση της δασοπυρόσβεσης. Ας σταματήσει η αντιπολίτευση να κινείται στη σφαίρα της μαύρης προπαγάνδας και των fake news».

Σε επόμενη ερώτηση ειδικά για το ΕΚΑΒ ανέφερε: «Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διασώστες μας οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Πριν τα τραγικά περιστατικά είχαμε δεσμευτεί στο προγραμμά μας να μειώσουμε τους χρόνους απόκρισης του ΕΚΑΒ. Χρειαζόμαστε προσλήψεις όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Θα αξιοποιήσουμε και άλλες δυνατότητες πχ μέσα από την πυροσβεστική. Αποδίδω σημασία στις διακομιδές από τον αέρα. Θα προστεθούν και οι έξι νέες βάσεις των ευέλικτων ελικοπτέρων».

Ερωτώμενος για την οικονομία και τα όσα είπε ο Γιάννης Στουρνάρας για τη φοροδιαφυγή και πως θα την αντιμετωπίσει, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έγινε πρόοδος στο μέτωπο της φοροδιαφυγής κυρίως μέσα από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, «δεν φτάνει όμως αυτό. Δρομολογήσαμε την σύνδεση των ταμειακών μηχανών με την εφορία και θα προσθέσουμε σημαντικά έσοδα ώστε να μειώσουμε κι άλλο τους φόρους». Ο Πρόεδρος της ΝΔ σημείωσε ότι υπάρχουν και σήμερα κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενώ προσέθεσε ότι «για μας ο περιορισμός της φοροδιαφυγής είναι σημαντική πτυχή του σχεδίου μας».

Σχετικά με την αύξηση μισθών και πως μπορεί να τίθεται ο στόχος αυτός και για τον ιδιωτικό τομέα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η αύξηση των μισθών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί να αυξάνει τους μισθούς. Οι μισθοί αυξάνονται όταν γίνονται περισσότερες επενδύσεις και μειώνεται η ανεργία ώστε να αποκτά μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη ο εργαζόμενος. Ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα κυρίως σε θέσεις που απαιτούν εξειδίκευση αυξήθηκε επειδή η πολιτική μας αποδίδει. Δεν υπάρχουν χέρια λένε οι εργοδότες και τους λέω πληρώστε καλύτερα. Απαραίτητο εργαλείο η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας».

Προσέθεσε ότι θα είναι μακρύς ο δρόμος, αλλά ο κεντρικός του στόχος είναι η μείωση των ανισοτήτων. Σχετικά με τις ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις, είπε ότι έχουμε πάνω από 700 συμφωνίες που εγκρίθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο και προσέθεσε: «Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να πληρώσουν παραπάνω για να έχουν ικανοποιημένους τους εργαζόμενους, αλλά και να δώσουν και μη μισθολογικά κίνητρα, όπως η παροχή μετοχών στους εργαζόμενους. Για τον κατώτατο μισθό εμείς μιλούσαμε για τα 730 ευρώ και τελικά πήγε στα 780. Εμείς το αυξήσαμε χωρίς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Έχουμε την αξιοπιστία να μιλάμε γι’ αυτά τα θέματα».

Στα πρώτα νομοσχέδια η επιστροφή ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Δημόσιο

Ο Πρόεδρος της ΝΔ, σε ό,τι αφορά αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί ιδιωτικοποίησης του νερού ξεκαθάρισε ότι «ένα από τα τρία πρώτα νομοσχέδια θα είναι η επιστροφή της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Δημόσιο. Είναι ειλημμένη απόφαση η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ να φύγουν από το Υπερταμείο και να επανέλθουν υπό πλήρη κρατικό έλεγχο και εν προκειμένω υπό το Υπουργείο Υποδομών».

Ευχάριστος πονοκέφαλος τα πολλά άξια στελέχη της ΝΔ

«Έχω έναν ευχάριστο πονοκέφαλο για τη συγκρότηση της επόμενης κυβέρνησης, έχουμε πολλά άξια στελέχη, θέλω να επιλέξω τους καλύτερους σε σχέση με την αποστολή που θα τους δώσω, είναι σαφές ότι πρωτοκλασάτα στελέχη θα βρεθούν σε άλλα υπουργεία, ενώ θα υπάρξει και η ευκαιρία σε νέους παίκτες να δείξουν τις δυνατότητες. Θα υπάρξουν και πρωτοκλασάτα στελέχη που σε πρώτη φάση δεν θα αξιοποιηθούν, το επόμενο κυβερνητικό σχήμα θα έχει πολλές περισσότερες γυναίκες» επεσήμανε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση για τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «είναι πολύ πιθανό η επόμενη Βουλή να έχει περισσότερα κόμματα, από αυτά, που είχε η Βουλή των δύο ημερών, ας το αναλογιστούν αυτό αυτοί που επέλεξαν την απλή αναλογική. Φαίνεται ότι είναι κόμματα είτε επικαλούνται το θρησκευτικό συναίσθημα πολιτών θα ξαναπώ πως η Ορθοδοξία δεν φυλακίζεται στα όρια ενός κόμματος, η θέση του Αρχιεπισκόπου είναι πολύ καθαρή ως προς το αυτό. Συχνά αυτά τα κόμματα εκφέρουν έναν «πατριωτικό» λόγο, η κυβέρνηση αυτή ισχυροποίησε τη θέση της χώρας διεθνώς, η πολιτική του ρεαλιστικού και υπεύθυνου πατριωτισμού δεν συγκρούεται με αυτήν του προοδευτικού εκσυγχρονισμού».

Στην τελευταία ερώτηση που του τέθηκε στη συνέντευξη τύπου αναφορικά με την πιθανή αναθεώρηση του Συντάγματος και αν αυτή αφορά μόνο το άρθρο 16 ή και άλλες αλλαγές, αλλά και το αν θα στραφεί σε άλλα κόμματα για συναινέσεις, ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι «η διαδικασία αναθεώρησης συνταγματικά αρχίζει το 2025 αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να κάνουμε διαβουλεύσεις με άλλα κόμματα για να πετύχουμε ευρύτερες συναινέσεις».

Ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε ότι «ακόμη και 180 βουλευτές να είχαμε πράγμα δύσκολο, δεν θα προχωρούσα σε αναθεώρηση χωρίς τη συναίνεση τουλάχιστον ενός κόμματος». Χαρακτήρισε θετική την προσέγγιση του κ. Ανδρουλάκη στο θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 16 και κατέληξε: «Δεν μιλάμε μόνο για άρθρο 16 αλλά θα επιδιώξουμε πιο ευρεία αναθεώρηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Κουτσούμπας: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν άφαντη 4 χρόνια στους αγώνες (βίντεο)

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα

Euro 2024: Ο Μπαπέ και το ρεκόρ που... κυνηγάει κόντρα στην Ελλάδα