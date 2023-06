Κόσμος

Ερντογάν: Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να εξοπλίζεται

Τι είπε ο επανεκλεγείς Πρόεδρος της Τουρκίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την στάση των ΗΠΑ στην ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Μια μια ακόμη φορά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προχώρησε σε εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, καλώντας την Αθήνα να σταματήσει την στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν τόνισε πως «προσπαθούμε να μειώσουμε τις εχθροπραξίες, όχι να τις αυξήσουμε».

Ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την πιθανότητα συνάντησής του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Μετά την εκλογή μας τηλεφώνησε ο Μητσοτάκης και έδωσε συγχαρητήρια. Ήταν μια τέτοια διαδικασία. Επομένως, αν συμβεί κάτι τέτοιο στο Βίλνιους, δεν θα διστάσουμε να συναντηθούμε. Είμαστε δύο γειτονικές χώρες. Εφόσον δεν υπάρχουν μηνύματα από από τη μια στην άλλη πλευρά από καιρό σε καιρό, επιδιώκουμε να μειώσουμε την εχθρότητα αντί να την αυξήσουμε. Θα τα πούμε λοιπόν και εκεί. Φυσικά υπάρχει κάτι εδώ. Ξέρουμε τι θα πούμε. Τι είναι αυτό; ‘Κύριε Πρωθυπουργέ σταματήστε τώρα αυτόν τον εξοπλισμό. Που θα φτάσεις με αυτόν τον εξοπλισμό; Η Αμερική σου δίνει συνέχεια πολλά όπλα. Το παίρνεις επειδή δίνεται δωρεάν ή το αγοράζεις έτσι γιατί τα λεφτά δεν χρειάζονται ένσημα;’. Μάλλον θα μιλήσουμε για αυτά. Να ξέρετε επίσης ότι υπάρχουμε για να μειώσουμε τους εχθρούς μας, όχι για να τους αυξήσουμε. Αυτή είναι η Τουρκία, αυτός είναι ο Ερντογάν», ανέφερε ο Ερντογάν.

Κατεχόμενα - Ερντογάν: Αν αναγνωρίσουν κυριαρχικά δικαιώματα, πάμε σε διαπραγματεύσεις

Αν αναγνωριστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα του ψευδοκράτους, η Τουρκία θα πει ‘γιατί όχι’ σε διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Για τη σημερινή κυπριακή κυβέρνηση είπε ότι διατηρεί πιο ειρηνικό κλίμα σε σύγκριση με τις παλαιότερες κυβερνήσεις.

Σε ερώτηση εάν θα μπορούσε να υπάρξει νέα κίνηση συνομιλιών στην Κύπρο και εάν υπάρχει αίτημα προς αυτή την κατεύθυνση, ειδικά από τους Ε/Κ ή άλλους κύκλους, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «μέχρι στιγμής, η σημερινή ‘διοίκηση’ στην ελληνοκυπριακή πλευρά διατηρεί πιο ειρηνικό κλίμα σε σχέση με τις προηγούμενες. Εάν διατηρήσουν αυτή την ειρηνική ατμόσφαιρα και πουν ‘ναι’στην προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων ισότητας της ‘τδβκ’ χωρίς καμία πρόκληση, ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πούμε ‘γιατί όχι’. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα ισότητας της ‘βόρειας Κύπρου’. Αυτό δεν θα συμβεί εάν δεν το κάνουν». «Πάντα λέω ότι ο πρωτεργάτης αυτής της διαδικασίας είναι το Μπούργκενστογκ της Ελβετίας. Εκεί κάναμε τη συνάντηση με τους Έλληνες Πρωθυπουργούς, εγώ τότε ήμουν Πρωθυπουργός. Και μας υποσχέθηκαν τότε, είπαν ‘θα γίνει με το δημοψήφισμα, σε τελική ανάλυση είμαστε μαζί σας ως Ευρωπαϊκή Ένωση’. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν στο πλευρό της ‘βόρειας Κύπρου’, ενέταξαν αμέσως τον ‘νότο’ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άφησαν τη ‘βόρεια Κύπρο’ έξω. Έτσι φαίνεται μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανέντιμη. Έχουν περάσει και 50 χρόνια, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα στο ίδιο σημείο, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αυτά τα πράγματα θα τα βάλουμε στο τραπέζι. Πρέπει να το αναθεωρήσουμε και αυτό», ανέφερε.

Θα κάνουμε τα Κατεχόμενα κέντρο έλξης στην ανατολική Μεσόγειο

Για την παράνομη επίσκεψή του στα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «έχουμε υπογραμμίσει τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της Τουρκίας και της ‘τδβκ’. Αξιολογήσαμε τα θέματα της διμερούς ατζέντας μας και την τελευταία κατάσταση σχετικά με το Κυπριακό. Παρά τα άδικα και παράνομα εμπάργκο στα οποία έχουν υποβληθεί, συζητήσαμε τις κοινές μας προσπάθειές να παρέχουμε κρατικές υπηρεσίες στους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας. Εξετάσαμε τα βήματα που κάναμε και θα κάνουμε για να γίνει η ‘τδβκ’ κέντρο έλξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και να διασφαλίσουμε την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο». «Καθώς η Τουρκία χτίζει τον αιώνα της, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του βασικούστοιχείου του νησιού, των Τουρκοκυπρίων, θα συνεχίσει να είναι η προτεραιότητά μας. Επανέλαβα την αποφασιστικότητά μας για αυτό το θέμα στον κ. Τατάρ. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και τις επόμενες διαδικασίες σε συνεργασία», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Προς Σουδία: Μην περιμένετε κάτι στο Βίλνιους

Ερωτηθείς για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους και την ένταξη της Σουηδίας στον οργανισμό, ο Τούρκος Πρέοδρος είπε: «Ελπίζω, εκτός και αν συμβεί κάτι εξαιρετικό, θα παρευρεθώ». «Δεν σημαίνει ότι θα συμμορφωθούμε με αυτές τις προσδοκίες της Σουδίας. Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες, πρώτα απ' όλα, η Σουηδία πρέπει να κάνει αυτό που της αναλογεί. Ξέρετε, πρόσφατα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ήταν καλεσμένος μου στο Ντολμάμπαχτσεστην Κωνσταντινούπολη. Του μίλησα και εκεί. Αυτό που του είπαμε ήταν το εξής: Εάν περιμένετε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της Σουηδίας, πρώτα απ' όλα, η Σουηδία πρέπει να καταστρέψει ό,τι έχει κάνει αυτή η τρομοκρατική οργάνωση. Ενώ ο Στόλτενμπεργκ μας τα εξέφραζε αυτά, δυστυχώς, τρομοκράτες διαδήλωναν στους δρόμους της Σουηδίας εκείνη την ώρα. Στη συνέχεια, ο Ιμπραίμ Μπέης έστειλε αυτές τις εικόνες στον ομόλογό του. ‘Ο Πρόεδρός μας αυτή τη στιγμή συναντάται με τον Στόλτενμπεργκ, αλλά οι τρομοκράτες εξακολουθούν να διαδηλώνουν στη Σουηδία’, , ανέφερε. Από που θα το πιάσουμε και πως θα το συζητήσουμε στο Βίλνιους; Τώρα, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα θετικά με τέτοια εικόνα», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν υποστηρίζοντας ότι «η δουλειά των αξιωματικών επιβολής του νόμου είναι να τους σταματήσουν»

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «υπάρχουν ήδη δικαιώματα που δίνονται στους αξιωματούχους επιβολής του νόμου, σε νόμους και συντάγματα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα δικαιώματα. Εσείς δεν ασκείται αυτά τα δικαιώματα και μας λέτε: «Ελάτε, πάρτε τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ». Πού είναι λοιπόν το αντιτρομοκρατικό σκέλος του ΝΑΤΟ; Το ΝΑΤΟ πρέπει να το αντιμετωπίσει. Αφού δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό, δεν μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Βίλνιους ή κάτι τέτοιο και να πούμε ‘όλα καλά’. Αύριο (Τετάρτη), ο Ανώτερος Σύμβουλός μου Πρέσβης Ακίφ Τσγάταϊ Κιλίτς θα πραγματοποιήσει την τέταρτη συνάντηση του Μόνιμου Κοινού Μηχανισμού με την αντιπροσωπεία της Σουηδίας, της Φινλανδίας και του ΝΑΤΟ. Θα τους δώσει ήδη αυτό το μήνυμα. ‘Αυτή είναι η γνώμη του Προέδρου μας, σίγουρα μην περιμένετε κάτι διαφορετικό στο Βίλνιους’.

