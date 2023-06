Κόσμος

Ουκρανία - Κατάρρευση του φράγματος Καχόβκα: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, δεκάδες αγνοούμενοι

Τεράστια η περιβαλλοντική μόλυνση. Ίχνη σαλμονέλας, αυγά σκουληκιών και προνύμφες σκουληκιών βρέθηκαν στο νερό, τα οποία επίσης «σημαντικά» υπερέβαιναν τα επιτρεπόμενα επίπεδα για το θετικό στη λακτόζη E. Coli.

Στους 45 έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες που προκάλεσε η ανατίναξη του φράγματος Νόβα Καχόβκα την περασμένη εβδομάδα μετά από ενημέρωση των Αρχών και των δύο πλευρών. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε χθες Σάββατο ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 αγνοούνται από τις πλημμύρες, ενώ την ίδια μέρα ένας αξιωματούχος της Χερσώνας, ο Αντρέι Αλεξέενκο, που υποστηρίζεται από τη Ρωσία, ανάρτησε στο Telegram ότι ο απολογισμός αυξήθηκε σε 29.

Το ουκρανικό υπουργείο είπε επίσης ότι 3.614 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις πλημμυρισμένες περιοχές «εκ των οποίων 474 παιδιά και 80 άτομα με μειωμένη κινητικότητα». Το φράγμα Νόβα Καχόβκα στη νότια Ουκρανία κατέρρευσε στις 6 Ιουνίου. Ως η μεγαλύτερη δεξαμενή νερού στην Ουκρανία, έχει όγκο ίσο με το Great Salt Lake στην αμερικανική πολιτεία της Γιούτα.

Η κατάρρευση του φράγματος έχει επιπτώσεις και για τα δύο έθνη. Για την Ουκρανία, έχει καταστρέψει χωριά, έχει πλημμυρίσει γεωργικές εκτάσεις, χιλιάδες κατοικίες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και καθαρό νερό και έχει προκαλέσει τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Για τις ρωσικές δυνάμεις, έχει πλημμυρίσει χαρακώματα και έχει αφαιρέσει τις φυσικές άμυνες στις οποίες βασίζονταν κατά μήκος του ποταμού Ντνίπρο.

Κλείνουν τις παραλίες

Οι αρχές στη νότια ουκρανική περιοχή της Οδησσού έκλεισαν τις παραλίες επειδή η κακή ποιότητα του νερού - που προκλήθηκε εν μέρει από την κατάρρευση του φράγματος Νόβα Καχόβκα αποτελεί «πραγματική απειλή» για τους κατοίκους της περιοχής. «Οι παραλίες της Οδησσού έχουν κηρυχθεί ακατάλληλες για κολύμπι λόγω σημαντικής επιδείνωσης της κατάστασης των υδάτων σε ανοιχτές περιοχές (θάλασσα, εκβολές ποταμών) και πραγματική απειλή για την υγεία των κατοίκων της πόλης», ανέφερε σε τηλεγράφημα ο δήμος της Οδησσού.

Οι αμμώδεις παραλίες και τα τουριστικά θέρετρα της Οδησσού ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή σε Ουκρανούς και ξένους επισκέπτες, οι οποίοι συνέρρεαν στην περιοχή πριν από τον πόλεμο. Οι παραλίες έχουν εγκαταλειφθεί σε μεγάλο βαθμό από τους κολυμβητές τους τελευταίους μήνες, καθώς οι νάρκες από τον πόλεμο με τη Ρωσία συνεχίζουν να ξεβράζονται στην ακτογραμμή.

Τώρα, η καταστροφική κατάρρευση του φράγματος έχει μετατρέψει τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας της Οδησσού σε «σκουπιδότοπο και νεκροταφείο ζώων», σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές .

Οι αξιωματούχοι της Οδησσού σήμαναν συναγερμό για τη μείωση της ποιότητας του νερού σε μια ανάρτηση στο Telegram το Σάββατο, λέγοντας ότι οι εργαστηριακές δοκιμές «εντόπισαν μολυσματικούς παράγοντες την περασμένη εβδομάδα». Ίχνη σαλμονέλας, αυγά σκουληκιών και προνύμφες σκουληκιών βρέθηκαν όλα στο νερό, τα οποία επίσης «σημαντικά» υπερέβαιναν τα επιτρεπόμενα επίπεδα για το θετικό στη λακτόζη E. Coli.

«Η παρουσία όλων αυτών των βιολογικών παθογόνων στα νερά των ανοιχτών υδάτινων περιοχών στην περιοχή της Οδησσού, συμπεριλαμβανομένης της Μαύρης Θάλασσας, των εκβολών Bilhorod-Dnistrovskyi και του ποταμού Δούναβη, αποτελεί πραγματική απειλή για τη ζωή και την υγεία του πληθυσμού», πρόσθεσε ο δήμος.

Το Σάββατο, ο δήμος ανακοίνωσε στους κατοίκους της Οδησσού ότι απαγορεύτηκε επίσης να πουλούν ψάρια και θαλασσινά από «άγνωστα σημεία ψαρέματος» κοντά σε αγορές και εμπορικά κέντρα.

