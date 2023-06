Κόσμος

Ουκρανία: Μπαράζ επιθέσεων - Απελευθέρωση κι άλλου χωριού στη Ζαπορίζια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντεπίθεση της Ουκρανίας με τα στρατεύματα να εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες κατά μήκος της νότιας και ανατολικής γραμμής του μετώπου, δήλωσε ο ουκρανικός στρατός το Σάββατο

Οι ρωσικές δυνάμεις απέκρουσαν οκτώ επιθέσεις ουκρανικού στρατού σε διάφορους οικισμούς ανατολικά και βορειοανατολικά της πόλης του Ντόνετσκ, ισχυρίστηκε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην καθημερινή του έκθεση την Κυριακή, αν και οι πληροφορίες δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητες πηγές όπως αναφέρει το CNN.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντεπίθεση της Ουκρανίας με τα στρατεύματα να εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες κατά μήκος της νότιας και ανατολικής γραμμής του μετώπου, δήλωσε ο ουκρανικός στρατός το Σάββατο. Νωρίς την Κυριακή, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι έπληξε μια ρωσική αποθήκη πυρομαχικών στη Χερσώνα, ισχυρισμός που επιβεβαιώθηκε από τη διοίκηση της νότιας περιοχής που υποστηρίζεται από τη Ρωσία.

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν την αποθήκη πυρομαχικών στο χωριό Ρικόβε, που βρίσκεται ακριβώς στην ενδοχώρα από την Αζοφική Θάλασσα στη Χερσώνα δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού. Η αποθήκη πυρομαχικών ήταν «σημαντική», δήλωσε ο Σέρχι Μπράτσουκ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού, σε ανάρτηση στο Telegram την Κυριακή.

Η υποστηριζόμενη από τη Ρωσία διοίκηση της Χερσώνας στην περιοχή επιβεβαίωσε τον ουκρανικό βομβαρδισμό ενώ ανέφερε ότι δύο πύραυλοι, που θα μπορούσαν να ήταν πύραυλοι κρουζ Storm Shadow, έπληξαν την πόλη, ενώ ο ένας αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα. Επτά χτυπήματα από πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών στόχευσαν επίσης μια περιοχή δυτικότερα στην περιοχή, κοντά στο χωριό Λαζούρνε, σύμφωνα με αξιωματούχους που υποστηρίζονται από τη Ρωσία. Πέντε από αυτούς τους πύραυλους αναχαιτίστηκαν, είπαν.

Ο ουκρανικός στρατός την Κυριακή ισχυρίστηκε ότι έπληξε πολλούς στόχους τις τελευταίες 24 ώρες. «Την περασμένη ημέρα, μονάδες πυραύλων και πυροβολικού έπληξαν τρεις θέσεις διοίκησης, δύο περιοχές συγκέντρωσης ανθρώπινου δυναμικού, πέντε αποθήκες πυρομαχικών και τρεις μονάδες πυροβολικού σε θέσεις βολής», ανέφεραν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας.

Σε μία τελευταία εξέλιξη, η Ουκρανία ανέκτησε ένα χωριό κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου στη νότια περιοχή Ζαπορίζια, δήλωσε την Κυριακή ο ηγέτης της ρωσικής διοίκησης εκεί. Οι ουκρανικές δυνάμεις διεκδίκησαν το χωριό Πιατιχάτκι - που βρίσκεται νότια της πόλης Ζαπορίζια, ακριβώς ανατολικά του ποταμού Δνίπρο - σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Ρογκόβ, μέλος του κυβερνητικού οργάνου που υποστηρίζεται από τη Ρωσία στην κατεχόμενη περιοχή.

