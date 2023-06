Κόσμος

Ο Μακρόν ήπιε “μονορούφι” ένα μπουκάλι μπίρα (βίντεο)

Πανηγυρισμοί με... μπίρα για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Τον τελικό στο πρωτάθλημα ράγκμπι μεταξύ της Τουλούζης και της Λα Ροσέλ παρακολούθησε ο Εμανουέλ Μακρόν το Σάββατο (17/6), δείχνοντας στο κόσμο ένα... διαφορετικό του πρόσωπο.

Μετά τον αγώνα επισκέφτηκε τα αποδυτήρια των πρωταθλητών, της ομάδας της Τουλούζης, για να τους συγχαρεί.

Εκεί μέσα σε χειροκροτήματα από τους παίκτες, κατέβασε ένα ολόκληρο μπουκάλι μπίρα χωρίς να πάρει ανάσα.

